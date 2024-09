Horizon Online priorytetem Guerrilla Games. Na Horizon 3 trochę sobie poczekamy

Na ostatnim State of Play doczekaliśmy się zapowiedzi Horizon Zero Dawn Remastered. Większość graczy z pewnością wolałoby jednak zobaczyć prezentację kolejnej odsłony przygód Aloy. Wygląda jednak, na to, że na nową produkcję dla pojedynczego gracza od Guerrilla Games będzie trzeba poczekać jeszcze kilka ładnych lat.

Horizon Online będzie kolejną grą Guerrilla Games

Już pod koniec 2022 roku oficjalnie potwierdzono, że powstaje gra sieciowa w uniwersum Horizon. Wówczas Guerrilla Games ujawniło, że wspomniana produkcja ma kłaść duży nacisk na kooperację. Kilka miesięcy temu Jason Schreier zapewnił natomiast, że Horizon Online nie zostało anulowane.