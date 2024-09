Horizon Zero Dawn podrożało w PS Store. Trzeba zapłacić prawie dwa razy więcej

Trzeba przyznać, że to mało eleganckie zachowanie ze strony producenta konsol PlayStation. W 2021 roku Horizon Zero Dawn Complete Edition można było jednak odebrać za darmo w ramach inicjatywy PlayStation Play at Home. Gracze, którzy skorzystali ze wspomnianej oferty, będą mogli wykonać płatny upgrade. Warto natomiast pamiętać, że wersje odebrane w ramach abonamentu PlayStation Plus nie będą kwalifikować się do aktualizacji.

Na koniec warto przypomnieć, że Horizon Zero Dawn Remastered zadebiutuje na PC i PlayStation 5 już 31 października 2024 roku. Odświeżona wersja pierwszej części przygód Aloy będzie zawierać zarówno podstawową wersję gry, jak i dodatek The Frozen Wilds. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji studia Guerrilla Games, to zapraszamy Was do lektury: Dziwny jest ten świat - recenzja Horizon Zero Dawn.