World of Tanks: HEAT z datą premiery. Nowa sieciowa gra Wargamingu wystartuje już 26 maja

World of Tanks: HEAT oficjalnie zadebiutuje. Nowy tytuł free-to-play od Wargaming przeniesie graczy do alternatywnej rzeczywistości po II wojnie światowej, stawiając na bardziej dynamiczne i zręcznościowe starcia niż klasyczne World of Tanks.

World of Tanks: HEAT – szybkie bitwy czołgów i pełny cross-play

World of Tanks: HEAT zostało stworzone od podstaw na autorskim silniku Wargamingu. Twórcy potwierdzili wsparcie dla cross-platformowej rozgrywki i pełnej cross-progresji. Na premierę gracze otrzymają dostęp do ośmiu Agentów podzielonych na trzy klasy – Obrońców, Atakujących oraz Strzelców wyborowych. Każdy z bohaterów będzie dowodził unikalnymi pojazdami dostosowanymi do określonego stylu walki.