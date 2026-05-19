World of Tanks: HEAT z datą premiery. Nowa sieciowa gra Wargamingu wystartuje już 26 maja

World of Tanks: HEAT oficjalnie zadebiutuje. Nowy tytuł free-to-play od Wargaming przeniesie graczy do alternatywnej rzeczywistości po II wojnie światowej, stawiając na bardziej dynamiczne i zręcznościowe starcia niż klasyczne World of Tanks.
World of Tanks: HEAT – szybkie bitwy czołgów i pełny cross-play
World of Tanks: HEAT zostało stworzone od podstaw na autorskim silniku Wargamingu. Twórcy potwierdzili wsparcie dla cross-platformowej rozgrywki i pełnej cross-progresji. Na premierę gracze otrzymają dostęp do ośmiu Agentów podzielonych na trzy klasy – Obrońców, Atakujących oraz Strzelców wyborowych. Każdy z bohaterów będzie dowodził unikalnymi pojazdami dostosowanymi do określonego stylu walki.
W dniu debiutu w grze znajdzie się także 15 czołgów z możliwością personalizacji modułów i wyposażenia. Twórcy przygotowali również osiem map osadzonych w różnych środowiskach i stylach wizualnych oraz cztery tryby PvP: Hardpoint, Control, Kill Confirmed i Conquest.
Premierze towarzyszy nowy zwiastun wyreżyserowany przez Ilya Naishuller, twórcę filmów Hardcore Henry i Nobody.
