World of Tanks: HEAT z datą premiery. Nowa sieciowa gra Wargamingu wystartuje już 26 maja

Mikołaj Berlik
2026/05/19 17:00
Twórcy World of Tanks szykują nowy projekt.

World of Tanks: HEAT oficjalnie zadebiutuje. Nowy tytuł free-to-play od Wargaming przeniesie graczy do alternatywnej rzeczywistości po II wojnie światowej, stawiając na bardziej dynamiczne i zręcznościowe starcia niż klasyczne World of Tanks.

World of Tanks: HEAT – szybkie bitwy czołgów i pełny cross-play

World of Tanks: HEAT zostało stworzone od podstaw na autorskim silniku Wargamingu. Twórcy potwierdzili wsparcie dla cross-platformowej rozgrywki i pełnej cross-progresji. Na premierę gracze otrzymają dostęp do ośmiu Agentów podzielonych na trzy klasy – Obrońców, Atakujących oraz Strzelców wyborowych. Każdy z bohaterów będzie dowodził unikalnymi pojazdami dostosowanymi do określonego stylu walki.

W dniu debiutu w grze znajdzie się także 15 czołgów z możliwością personalizacji modułów i wyposażenia. Twórcy przygotowali również osiem map osadzonych w różnych środowiskach i stylach wizualnych oraz cztery tryby PvP: Hardpoint, Control, Kill Confirmed i Conquest.

Premierze towarzyszy nowy zwiastun wyreżyserowany przez Ilya Naishuller, twórcę filmów Hardcore Henry i Nobody.

World of Tanks: HEAT to darmowa gra polegająca na walce pojazdami, stworzona z myślą o dynamicznej, taktycznej rozgrywce zespołowej. Do Twojej dyspozycji jest wyjątkowa grupa agentów o zróżnicowanych umiejętnościach oraz szeroki wybór zaawansowanych technologicznie czołgów. Znajdź idealną kombinację agenta i czołgu, wyposaż swój pojazd w najnowocześniejsze uzbrojenie i stocz walkę w świecie, w którym technologia i innowacje na nowo zdefiniowały walkę czołgową.

World of Tanks: HEAT pojawi się na PC, Steam Decku, PS5, Xbox Series X/S.

