Horizon Call of the Mountain na premierowym zwiastunie. Czas na przygodę w VR

Premierowy trailer Horizon Call of the Mountain pozwala przyjrzeć się najważniejszym elementom produkcji . W materiale nie brakuje więc fragmentów rozgrywki prezentujących wspinaczkę oraz walkę z wymagającymi maszynami. Ponadto w zwiastunie możemy zobaczyć nawet samą Aloy, czyli protagonistkę Horizon Zero Dawn i Horizon Forbidden West .

Na początku miesiąca dowiedzieliśmy się, że Horizon Call of the Mountain osiągnęło tzw. złoty status . Tymczasem premiera „zupełnie nowej przygody w świecie Horizon” zbliża się wielkimi krokami. Nic więc dziwnego, że Sony postanowiło przypomnieć graczom o nadchodzącym debiucie produkcji stworzonej z myślą o PlayStation VR2. W tym celu japońska firma przygotowała specjalny zwiastun.

Na koniec przypomnijmy, że Horizon Call of the Mountain – podobnie jak PlayStation VR2 – zadebiutuje na rynku już 22 lutego, czyli w najbliższą środę. Jeśli natomiast zastanawiacie się nad kupnem nowych gogli wirtualnej rzeczywistości od firmy Sony, to zapraszamy Was do lektury: Testujemy PlayStation VR2!