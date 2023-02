Horizon Call of the Mountain pokryło się złotem

Premiera Horizon Call of the Mountain zbliża się wielkimi krokami. Wszystko wskazuje na to, że ustalonej przez twórców dacie już nic nie zagraża. Guerrilla Games potwierdziło, że gra będzie gotowa na czas.

Wczytywanie ramki mediów.

Horizon Call of the Mountain najciekawszą grą na PlayStation VR2?

Przypomnijmy, że Horizon Call of the Mountain jest tytułem startowym dla gogli PlayStation VR2. Sprzęt zadebiutuje na rynku już 22 lutego. Najnowsza produkcja autorstwa Guerrilla Games będzie jednym z ponad 30 tytułów, które zostaną udostępnione użytkownikom gogli już w dniu premiery. Więcej informacji na temat dostępnych gier znajdziecie tutaj.



W tym miejscu warto wspomnieć również o sieciowej odsłonie serii Horizon, która niedawno wyciekła do sieci. Najnowsze plotki sugerują, że gra może być tworzona również z myślą o urządzeniach mobilnych.