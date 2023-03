Horizon Call of the Mountain na nowym trailerze. Twórcy chwalą się ocenami

Szczęśliwi posiadacze gogli PlayStation VR2 z pewnością mieli już okazję, by przekonać się, jak dobrą grą jest Horizon Call of the Mountain. Mogli to zrobić chociażby za sprawą darmowego demo, które udostępniło Sony.

Horizon Call of the Mountain – recenzje i opinie

Deweloperzy z Guerrilla Games i Firesprite z pewnością mogą być zadowoleni ze swojej produkcji, która została doceniona zarówno przez samych graczy, jak i recenzentów. Twórcy postanowili pochwalić się najlepszymi recenzjami na specjalnie przygotowanym trailerze.



Horizon Call of the Mountain nie jest jednak jedyną grą, którą warto sprawdzić na PlayStation VR2. Muradin przygotował dla Was specjalną listę produkcji, dzięki którym zachwycicie się możliwościami sprzętu.



Zachęcamy również do zapoznania się z naszymi wrażeniami z testów PlayStation VR2.