Horizon Call of the Mountain do przetestowania za darmo

Jeśli jesteście szczęśliwymi posiadaczami PlayStation VR2, to istnieje duża szansa na to, że kupiliście sprzęt w pakiecie z grą Horizon Call of the Mountain. Produkcja autorstwa Guerrilla Games i Firesprite jest poniekąd wizytówką gogli i tytułem, w który na pewno warto zagrać. Jeśli jednak ciągle zastanawiacie się, czy warto poznać tę przygodę, to mamy dla Was dobre informacje.

Horizon Call of the Mountain otrzymało wersję demo

Sony zachęca graczy do przetestowania Horizon Call of the Mountain. Firma przygotowała specjalną wersję testową, dzięki której będziecie mogli przekonać się, czy taki model zabawy trafia w Wasze gusta.



PlayStation VR2 radzi sobie całkiem dobrze, a gracze doceniają sprzęt. W ostatnim czasie w sieci pojawiło się sporo porównań graficznych, na których możemy zobaczyć różnice pomiędzy wersjami z PS5 i PS VR2. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z Resident Evil Village i Gran Turismo 7.



Zachęcamy również do zapoznania się z naszymi wrażeniami z testów PlayStation VR2.