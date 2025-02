Hollywood coraz częściej sięga po sztuczną inteligencję. Szykują się zmiany w regulaminie Oscarów?

Wydawało się, że wykorzystanie sztucznej inteligencji w produkcji filmowej to tylko pojedyncze przypadki. Okazuje się, że to już raczej powszechna praktyka. Sztuczna inteligencja staje się nieodłącznym elementem produkcji filmowej – donosi Variety. Według raportu prestiżowego magazynu, wśród nominowanych do Oscara za najlepszy film w 2025 roku znalazły się tytuły, które korzystały z AI, w tym Diuna: część druga oraz Kompletnie nieznany. To kolejna odsłona gorącej debaty wokół nowoczesnych technologii w przemyśle filmowym, zwłaszcza po kontrowersjach związanych z filmami The Brutalist i Emilia Perez.

Sztuczna inteligencja pomagała w tworzeniu oscarowych filmów

Rosnąca obecność sztucznej inteligencji w Hollywood skłoniła Akademię Filmową do rozważenia nowych regulacji. Jak podaje Variety, rozpatrywany jest wymóg ujawniania zakresu wykorzystania AI w produkcjach zgłaszanych do Oscarów od 2026 roku.