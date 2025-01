Reżyser The Brutalist broni zastosowania sztucznej inteligencji w filmie: "występy aktorów są ich własnym osiągnięciem"

Reżyser wyjaśnił również, że sceny przedstawiające plany architektoniczne w filmie zostały wykonane ręcznie przez artystów, a generatywna sztuczna inteligencja została wykorzystana jedynie do celowego stworzenia cyfrowych renderów, przypominających jakość z lat 80. Innymi słowy, AI wspomogła proces twórczy, a nie go zastąpiła.

Corbet podkreślił, że The Brutalist to przede wszystkim dzieło ludzkiego wysiłku i współpracy. „Jesteśmy niesamowicie dumni z tego, co osiągnął nasz zespół” – dodał. Film, nakręcony na taśmie 35 mm, zdobył uznanie na Festiwalu Filmowym w Wenecji, a także na Złotych Globach, gdzie wyróżniono go za najlepszy film dramatyczny, reżyserię oraz rolę Adriena Brody’ego. Nie wiemy na ile kontrowersje związane ze sztuczną inteligencją pogrążą szanse aktora w walce o Oscara, ale dotychczas to on stawiany był w roli głównego kandydata do wygranej. Pierwszym prognostykiem będą nominacje do Oscara, które zostaną ogłoszone już wkrótce. Sam film The Brutalist będzie miał w Polsce swoją premierę już 31 stycznia.