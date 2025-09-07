Hollow Knight: Silksong z problemami. Chińscy fani narzekają na „śmieciowe” tłumaczenie

Hollow Knight: Silksong bez wątpienia zaliczył udaną premierę. Zainteresowanie wokół tytułu było tak ogromne, że największe platformy borykały się z awariami. Choć gra spotkała się z falą pozytywnych opinii, nie wszyscy tak dobrze oceniają produkcję Team Cherry.

Hollow Knight: Silksong z „przytłaczająco pozytywnymi” ocenami. Jedna wersja językowa psuje obraz

Na platformie Steam Hollow Knight: Silksong może pochwalić się „przytłaczająco pozytywnym” odbiorem. Okazuje się, że to entuzjastyczne przyjęcie jest po części efektem niedawnej aktualizacji Steam, która ukrywa recenzje z zagranicznych krajów, maskując tym samym niezadowolenie chińskich fanów.