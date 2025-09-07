Hollow Knight: Silksong z problemami. Chińscy fani narzekają na „śmieciowe” tłumaczenie

Chińscy gracze rozczarowani ważnym aspektem Hollow Knight: Silksong.
Hollow Knight: Silksong bez wątpienia zaliczył udaną premierę. Zainteresowanie wokół tytułu było tak ogromne, że największe platformy borykały się z awariami. Choć gra spotkała się z falą pozytywnych opinii, nie wszyscy tak dobrze oceniają produkcję Team Cherry.
Hollow Knight: Silksong z „przytłaczająco pozytywnymi” ocenami. Jedna wersja językowa psuje obraz
Na platformie Steam Hollow Knight: Silksong może pochwalić się „przytłaczająco pozytywnym” odbiorem. Okazuje się, że to entuzjastyczne przyjęcie jest po części efektem niedawnej aktualizacji Steam, która ukrywa recenzje z zagranicznych krajów, maskując tym samym niezadowolenie chińskich fanów.
Analiza recenzji w poszczególnych językach ujawnia znaczny spadek oceny w przypadku uproszczonego chińskiego. Podczas gdy w innych językach Silksong utrzymuje status „bardzo” lub „przytłaczająco pozytywny”, to w chińskiej wersji językowej plasuje się jedynie na poziomie „mieszanych” recenzji. Głównym powodem tego negatywnego odbioru jest kiepska jakość tłumaczenia.
GramTV przedstawia:
Jak zauważa The Gamer, po przetłumaczeniu kilku recenzji, gracze otwarcie pytają, czy inni chińscy fani są w stanie zrozumieć tekst, a niektórzy twierdzą, że „nie rozumieją, o czym mówią postacie”. Użytkownicy Steama w swoich opiniach określają tłumaczenie mianem „śmieciowego” i „okropnego”, dodając, że „czcionka jest brzydka”.
Deweloperzy z Team Cherry szybko zareagowali na zgłoszone problemy. Matthew Griffin, osoba odpowiedzialna za PR studia, poinformował na Twitterze, że poprawki zaczną być wprowadzane „w ciągu najbliższych tygodni” i podziękował chińskojęzycznym graczom za zwrócenie uwagi na kwestie tłumaczenia.
