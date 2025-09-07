Zaloguj się lub Zarejestruj

Hollow Knight: Silksong z problemami. Chińscy fani narzekają na „śmieciowe” tłumaczenie

Patrycja Pietrowska
2025/09/07 13:00
Chińscy gracze rozczarowani ważnym aspektem Hollow Knight: Silksong.

Hollow Knight: Silksong bez wątpienia zaliczył udaną premierę. Zainteresowanie wokół tytułu było tak ogromne, że największe platformy borykały się z awariami. Choć gra spotkała się z falą pozytywnych opinii, nie wszyscy tak dobrze oceniają produkcję Team Cherry.

Hollow Knight: Silksong
Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong z „przytłaczająco pozytywnymi” ocenami. Jedna wersja językowa psuje obraz

Na platformie Steam Hollow Knight: Silksong może pochwalić się „przytłaczająco pozytywnym” odbiorem. Okazuje się, że to entuzjastyczne przyjęcie jest po części efektem niedawnej aktualizacji Steam, która ukrywa recenzje z zagranicznych krajów, maskując tym samym niezadowolenie chińskich fanów.

Analiza recenzji w poszczególnych językach ujawnia znaczny spadek oceny w przypadku uproszczonego chińskiego. Podczas gdy w innych językach Silksong utrzymuje status „bardzo” lub „przytłaczająco pozytywny”, to w chińskiej wersji językowej plasuje się jedynie na poziomie „mieszanych” recenzji. Głównym powodem tego negatywnego odbioru jest kiepska jakość tłumaczenia.

Jak zauważa The Gamer, po przetłumaczeniu kilku recenzji, gracze otwarcie pytają, czy inni chińscy fani są w stanie zrozumieć tekst, a niektórzy twierdzą, że „nie rozumieją, o czym mówią postacie”. Użytkownicy Steama w swoich opiniach określają tłumaczenie mianem „śmieciowego” i „okropnego”, dodając, że „czcionka jest brzydka”.

Deweloperzy z Team Cherry szybko zareagowali na zgłoszone problemy. Matthew Griffin, osoba odpowiedzialna za PR studia, poinformował na Twitterze, że poprawki zaczną być wprowadzane „w ciągu najbliższych tygodni” i podziękował chińskojęzycznym graczom za zwrócenie uwagi na kwestie tłumaczenia.

Źródło:https://www.thegamer.com/hollow-knight-silksong-review-bombed-steam-rubbish-chinese-translation/

