Hollow Knight: Silksong zepsuł Steam. Wielka awaria w tle pierwszych rekordów gry

Bez wątpienia to jedna z największych premier ostatnich lat.

Długo wyczekiwana premiera Hollow Knight: Silksong stała się jednym z najbardziej spektakularnych wydarzeń w historii gier. W momencie udostępnienia produkcji serwery największych platform nie wytrzymały naporu fanów. Najpierw padł Steam, a tuż za nim problemy zgłaszali także użytkownicy Xboxa, PlayStation i Nintendo eShopu.

Hollow Knight: Silksong zepsuł Steama, a mimo to już bije rekordy popularności

Na platformie Valve jednocześnie zalogowanych było 36 milionów osób. Efekt? Strona sklepu przez długi czas wyświetlała komunikat o błędzie, a według statystyk Steamstat.us działała w trybie „bardzo wolnym”. Co ciekawe, Team Cherry nie uruchomiło przedsprzedaży swojego tytułu, więc każdy, kto chciał zagrać od pierwszej minuty, musiał wejść do sklepu dokładnie o godzinie 16:00 czasu polskiego, co było bardzo utrudnione.