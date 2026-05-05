Jedna emotka wystarczyła. Fani Hollow Knight: Silksong znów wierzą w szybkie DLC

Mikołaj Berlik
2026/05/05 14:50
Społeczność dopatruje się zapowiedzi dodatku Sea of Sorrow w zagadkowej reakcji twórcy.

Wokół Hollow Knight: Silksong ponownie zrobiło się głośno – i to z dość nietypowego powodu. Wystarczyła jedna emotka od przedstawiciela studia Team Cherry, by rozbudzić spekulacje o rychłej premierze dodatku Sea of Sorrow.

Hollow Knight: Silksong – nowe plotki o DLC

Cała sytuacja zaczęła się od wpisu jednego z użytkowników platformy X, który – najpewniej żartobliwie – zasugerował, że rozszerzenie ukaże się jeszcze w tym miesiącu. Ku zaskoczeniu fanów na post odpowiedział Matthew Griffin, odpowiedzialny za marketing w Team Cherry, publikując jedynie emoji z monoklem. To wystarczyło, by społeczność ruszyła z lawiną teorii. Dla wielu fanów nawet tak subtelna reakcja została odebrana jako potencjalna zapowiedź lub przynajmniej „mrugnięcie okiem” ze strony twórców.

Reakcje są jednak podzielone. Część graczy zachowuje dystans, przypominając wieloletnie oczekiwanie na Hollow Knight: Silksong i wcześniejsze rozczarowania związane z brakiem konkretów. Inni z kolei otwarcie wierzą, że Sea of Sorrow może zadebiutować już w maju. Spekulacje dodatkowo podsyca fakt, że poprzednie dodatki do pierwszego Hollow Knighta pojawiały się stosunkowo szybko po premierze. Nie ma jednak żadnych oficjalnych informacji potwierdzających datę wydania.

Na ten moment niestety musimy czekać na ogłoszenia twórców. Na szczęście wieloletni fani Hollow Knighta powinni już być w tym dość wprawieni. Po premierze oryginału przyszło nam czekać osiem lat na premierę sequela. Ten czas był wypełniony wątpliwościami oraz niewielkim odzewem ze strony twórców.

Przypomnijmy, że Hollow Knight Silksong jest dostępne na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2. Od marca tytuł znajdziemy też w Xbox Game Pass.

