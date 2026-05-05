Jedna emotka wystarczyła. Fani Hollow Knight: Silksong znów wierzą w szybkie DLC

Wokół Hollow Knight: Silksong ponownie zrobiło się głośno – i to z dość nietypowego powodu. Wystarczyła jedna emotka od przedstawiciela studia Team Cherry, by rozbudzić spekulacje o rychłej premierze dodatku Sea of Sorrow.

Cała sytuacja zaczęła się od wpisu jednego z użytkowników platformy X, który – najpewniej żartobliwie – zasugerował, że rozszerzenie ukaże się jeszcze w tym miesiącu. Ku zaskoczeniu fanów na post odpowiedział Matthew Griffin, odpowiedzialny za marketing w Team Cherry, publikując jedynie emoji z monoklem. To wystarczyło, by społeczność ruszyła z lawiną teorii. Dla wielu fanów nawet tak subtelna reakcja została odebrana jako potencjalna zapowiedź lub przynajmniej „mrugnięcie okiem” ze strony twórców.

