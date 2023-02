Recenzje Hogwarts Legacy już w sieci! Fani Harry’ego Pottera będą zachwyceni

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami równo o 13:00 czasu polskiego w sieci zaczęły pojawiać się recenzje Hogwarts Legacy. Fani Harry’ego Pottera mogą więc sprawdzić, jak – zdaniem branżowych mediów – wypada wyczekiwana produkcja. Udostępnione opinie wskazują, że deweloperzy z Avalanche Software stanęli na wysokości zadania, a miłośnicy uniwersum mogą spać spokojnie.

Recenzje Hogwarts Legacy. Avalanche Software nie zawodzi fanów Harry’ego Pottera.

W chwili pisania tej wiadomości Hogwarts Legacy może pochwalić się średnią ocen na poziomie 86% (na podstawie 43 opinii) w serwisie OpenCritic. Warto podkreślić, że aż 93% recenzentów poleca produkcję studia Avalanche Sotfware. Gra jest chwalona przede wszystkim za ogromny i wypełniony zawartością Hogwart, a także satysfakcjonujący i oferujący sporo możliwości system walki. Wśród zalet wymienia się również m.in. oprawę audiowizualną, masę sekretów do odkrycia, interesujące zadania poboczne oraz zagadki środowiskowe.



Hogwarts Legacy posiada jednak również kilka wad. Recenzenci narzekają m.in. na niezbyt porywający początek, a także małą liczbę interakcji z uczniami Hogwartu. Nie wszystkim do gustu przypadł także system zarządzania ekwipunkiem i ulepszania sprzętu, a także fakt, że wybór domu nie ma znaczącego wpływu na rozgrywkę. Niemniej jednak zdecydowana większość dziennikarzy zgodnie twierdzi, że mamy do czynienia z udaną produkcją, która zachwyci wszystkich miłośników Harry’ego Pottera.

Hogwarts Legacy – wybrane oceny: