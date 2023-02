Hogwarts Legacy na porównaniu z filmami. Szkoła magii niczym z kinowych produkcji

Już jutro pierwsi gracze będą mogli założyć swoje szaty i z różdżką w ręku udać się do Hogwartu, aby rozpocząć naukę magii. Pierwsze recenzje Hogwarts Legacy zwiastują wielki hit, a jednym z najczęściej chwalonych elementów jest wierne odtworzenie tytułowej szkoły, którą fani Harry’ego Pottera doskonale pamiętają z filmowej serii. Avalanche Software wykorzystało stworzony na potrzeby kinowych produkcji Hogwart i przeniosło go do swojej gry. Pierwsze porównanie pokazuje, że deweloperzy dołożyli wszelkich starań, aby fani bez trudu rozpoznali znane lokacje, zarówno wewnątrz, jak z zewnątrz szkolnych murów.

Hogwart z gry porównany z filmową wersją

Twórca ElAnalistaDeBits zestawił ze sobą filmowy Hogwart z tym, który przyjdzie nam zwiedzieć w najnowszej grze z serii o Harrym Potterze. Na poniższym filmie możecie zobaczyć, jakimi detalami różnią się fasady obu budynków, a także klasy Obrony przed czarną magią, eliksirów, oraz biblioteki, Wielkiej Sali, czy boiska do Quidditcha, chatki Hagrida oraz pokoju wspólnego Gryffindoru. Wiele z lokacji jest bardzo podobna do swoich filmowych odpowiedników, inne zostały nieco bardziej zmodyfikowane, ale trzeba pamiętać, że akcja gry dzieje się w XIX-wieku, na długo przed narodzinami Harry’ego Pottera, więc przez lata budynek mógł ulec niewielkim zmianom.