Hogwarts Legacy z nowymi szczegółami. Twórcy prezentują towarzysza z Ravenclaw

W tym miesiącu mieliśmy okazję zobaczyć obszerny gameplay z Hogwarts Legacy. Nieco później do sieci trafiła również lista trofeów, które użytkownicy będą mogli zdobyć w trakcie rozgrywki we wspomniany tytuł. Tymczasem tuż przed weekendem deweloperzy ze studia Avalanche Software postanowili podzielić się kolejnymi szczegółami z nadchodzącej produkcji osadzonej w uniwersum Harry’ego Pottera i zaprezentowali graczom towarzysza z domu Ravenclaw.

Twórcy Hogwarts Legacy przedstawiają kolejnego towarzysza

Już jakiś czas temu twórcy zapowiedzieli, że w Hogwarts Legacy gracze spotkają na swojej drodze postacie niezależne, które będą mogły stać się ich przyjaciółmi i towarzyszami. Wraz z rozwojem poszczególnych relacji użytkownicy odblokują również specjalne zadania, które pozwolą lepiej poznać historię danego bohatera. Do tej pory deweloperzy przedstawili graczom trzech uczniów należących do Gryffindoru, Slytherinu oraz Hufflepuffu. Teraz przyszedł czas na przedstawiciela Ravenclaw.



Okazuje się, że w Hogwarts Legacy gracze będą mogli zaprzyjaźnić się z „Krukonem” o imieniu Amit Thakkar. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez deweloperów wspomniany bohater „niezwykle bystry i oczytany” oraz ma aspirację, by zostać sławnym historykiem w świecie czarodziejów.



Amit uwielbia obserwować gwiazdy i zawsze jest gotów pomóc przyjacielowi w potrzebie, ale – jak dowiadujemy się z opisu postaci – gdy znajdzie się w centrum wydarzeń „zdaje sobie sprawę, że lepiej byłoby, gdyby pisał lub czytał o pewnych przygodach, niż ich doświadczał”. Na dole wiadomości znajdziecie grafikę prezentującą wspomnianego bohatera.



Przypomnijmy, że Hogwarts Legacy zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S. Produkcja zadebiutuje na wymienionych platformach 10 lutego 2023 roku. W późniejszym terminie gra ma trafić także na Nintendo Switch. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z oficjalnymi wymaganiami sprzętowymi pod tym adresem.

