Lista trofeów Hogwarts Legacy pojawiła się w sieci. Graczy czeka sporo wyzwań

Hogwarts Legacy to bez wątpienia jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji 2023 roku. W zeszłym tygodniu deweloperzy zaprezentowali obszerny gameplay, dzięki któremu zainteresowani mogli sprawdzić, jak tytuł prezentuje się w akcji na kilka miesięcy przed premierą. Tymczasem okazuje się, że to nie koniec informacji na temat nadchodzącej gry osadzonej w uniwersum Harry’ego Pottera. Do sieci trafiła bowiem lista trofeów, które będzie można zdobyć we wspomnianej produkcji.

Zdobycie wszystkich osiągnięć w Hogwarts Legacy nie będzie łatwym zadaniem

Jak informuje serwis PowerPyx, lista osiągnięć z gry Hogwarts Legacy pojawiła się na platformie Epic Games Store, dzięki czemu dowiedzieliśmy się, że nadchodząca produkcja Avalanche Software zaoferuje łącznie 46 trofeów. Wiele z nich związanych jest z wydarzeniami fabularnymi, dlatego należy uważać na ewentualne spoilery.



Okazuje się również, że zdobycie wszystkich osiągnięć w Hogwarts Legacy będzie dość czasochłonne. Gracze, którzy zamierzają ukończyć produkcję w 100%, muszą bowiem przygotować się m.in. na znalezienie wszystkich znajdziek, ukończenie wszystkich misji pobocznych czy też wyhodowanie wszystkich roślin i uwarzenie wszystkich dostępnych w grze eliksirów.



Niezbędne będzie także osiągnięcie konkretnego poziomu rozwoju postaci oraz poznanie wszystkich znajdujących się w produkcji zaklęć czy też pokonanie pewnej liczby oponentów przy użyciu konkretnego czaru. Pełną listę trofeów dostępnych w Hogwarts Legacy znajdziecie pod tym adresem. Jak wspomnieliśmy wyżej, podczas ich przeglądania należy uważać na spoilery.