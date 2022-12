Hogwarts Legacy opóźniony na niektórych platformach. Którzy gracze poczekają dłużej?

Już jutro Avalanche Software zaprezentuje nowy gameplay z Hogwarts Legacy. Produkcja zadebiutuje na rynku już 10 lutego 2023 roku, ale jak się okazuje, nie na wszystkich platformach. Na oficjalnej stronie gry zaktualizowano informacje o premierze na poszczególnych platformach. Posiadacze konsol starszej generacji będą musieli poczekać na debiut gry prawie dwa miesiące dłużej. Jeszcze w gorszej sytuacji są gracze, którzy planują rozpocząć rozgrywkę na Nintendo Switch.

Hogwarts Legacy na PS4, XOne i Switch opóźniony

Hogwarts Legacy na PlayStation 4 i Xbox One został opóźniony do 4 kwietnia 2023 roku. To bardzo zła wiadomość dla wszystkich graczy, którzy jeszcze nie zdążyli zakupić konsoli nowej generacji. Najwyraźniej twórcy potrzebują trochę więcej czasu, aby dopracować grę do starszych sprzętów, tym samym unikając problemów z płynnością rozgrywki. Dopiero na 25 lipca 2023 roku wyznaczono datę premiery gry na Nintendo Switch, więc posiadacze tej konsoli będą musieli szczególnie uzbroić się w cierpliwość.