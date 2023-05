Hogwarts Legacy na Nintendo Switch ponownie opóźnione. Znamy nową datę premiery

Na koniec przypomnijmy, że Hogwarts Legacy dostępne jest obecnie na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji studia Avalanche Software, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Hogwarts Legacy. Na taką grę od zawsze czekali fani Harry’ego Pottera.

