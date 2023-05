Z Hogwarts Legacy wycięto masę zawartości. System moralności, zaklęcia i więcej

Hogwarts Legacy to prawdziwy bestseller, który w niecałe dwa miesiące od premiery wygenerował ponad miliard dolarów przychodu . Tymczasem w sieci pojawiły się całkiem interesujące informacje na temat najnowszego dzieła studia Avalanche Software. Okazuje się, że deweloperzy wycięli ze swojej produkcji sporo zawartości. Na liście rozwiązań, które ostatecznie nie trafiły do gry, znajdziemy m.in. system moralności.

W Hogwarts Legacy miała pojawić się także opcja chodzenia na wagary czy też kradzieży. Gracze mieli mieć również możliwość dręczenia innych uczniów lub stawania w ich obronie. W plikach gry pojawia się też wzmianka o plotkowaniu oraz upijaniu się. Ostatecznie żadne z tych rozwiązań nie trafiło jednak do finalnej wersji gry.

Wygląda na to, że dużo bardziej rozbudowana miała być również pula dostępnych czarów. W Hogwarts Legacy miały bowiem pojawić się m.in. Accio Maxima, Aquamenti czy też Szatańska Pożoga. Niestety w produkcji Avalanche Software nie mieliśmy okazji rzucić żadnego z wymienionych zaklęć.

Na koniec przypomnijmy, że Hogwarts Legacy dostępne jest obecnie na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. 25 lipca gra ma zadebiutować również na Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji studia Avalanche Software, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Hogwarts Legacy. Na taką grę od zawsze czekali fani Harry’ego Pottera.