Hogwarts Legacy na porównaniu wersji PS4 z PS5. Avalanche Software nie zawodzi

Wygląda na to, że deweloperzy sprostali wyzwaniu.

Hogwarts Legacy otrzymało specjalny tryb dla graczy cierpiących na arachnofobię. Nie jest to jednak jedyna warta uwagi informacja związana ze wspomnianym tytułem. Dzisiaj – 5 maja – produkcja Avalanche Software debiutuje bowiem na PlayStation 4 i Xbox One. W sieci pojawiły się już natomiast materiały wideo, które pozwalają sprawdzić, jak gra skierowana do fanów Harry’ego Pottera prezentuje się na konsoli ósmej generacji firmy Sony.

Hogwarts Legacy wyglądanie nieźle w wersji na konsole PlayStation 4 i PlayStation 4 Pro

Na kanale ElAnalistaDeBits na YouTube udostępniono wideo, w którym porównano Hogwarts Legacy w wersji na PlayStation 4 z wydaniem na PlayStation 5. Materiał wskazuje na to, że deweloperzy ze studia Avalanche Software stanęli na wysokości zadania, a posiadacze konsol ósmej generacji – którzy zamierzali sięgnąć po produkcję osadzoną w uniwersum Harry’ego Pottera – nie mają powodów do obaw.