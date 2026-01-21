Nowa wersja oryginalnego Harry’ego Pottera trafi do kin. Dodatkowe materiały i inne atrakcje przygotowane przez twórców

Warner Bros. zdradziło szczegóły powrotu pierwszej części Harry’ego Pottera z okazji 25-lecia filmowej serii.

Jeszcze w listopadzie ubiegłego roku Warner Bros. zapowiedział specjalne pokazy filmu Harry Potter i Kamień Filozoficzny z okazji 25-lecia premiery. Wtedy też podano, że seanse obejmą cały świat, a teraz ujawniono kolejne szczegóły. Fani mogą spodziewać się wielu dodatkowych atrakcji, dzięki którym seans pierwszej części przygód nastoletniego czarodzieja będzie wyjątkowy. Zaprezentowano również plakat promujący całe wydarzenie, który zobaczycie poniżej. Harry Potter i Kamień Filozoficzny – ujawniono pierwsze atrakcje specjalnego pokazu z okazji 25-lecia filmowej serii Rocznicowe atrakcje ruszą już wiosną. Od marca do maja w różnych miastach świata pojawią się mobilne punkty z piwem kremowym, oferujące zarówno napoje, jak i pamiątkowe gadżety. Latem, 31 lipca, oficjalne sklepy i licencjonowane lokalizacje będą świętować urodziny Harry’ego Pottera specjalnymi wydarzeniami oraz nowymi produktami. Tradycyjna akcja Back to Hogwarts powróci natomiast pod koniec wakacji, łącząc fanów w sierpniu i wrześniu.

Jednym z najważniejszych punktów programu będą kinowe pokazy pierwszego filmu, wzbogacone o około 10 minut niepublikowanych wcześniej materiałów zza kulis. Seanse odbędą się w wielu krajach świata w dniach 27 sierpnia – 3 września, a organizatorzy zapowiadają dodatkowe niespodzianki, które zostaną ujawnione w późniejszym terminie. Świętowanie obejmie również nowoczesne formy prezentacji. Film zostanie pokazany w specjalnym formacie Shared Reality w obiektach Cosm, gdzie seansowi towarzyszyć będą dodatkowe warstwy wizualne. Sprzedaż biletów na te wydarzenia ruszy na początku marca, a kolejne lokalizacje mają dołączyć do projektu jeszcze w tym roku.

GramTV przedstawia:

Równolegle na rynek trafi mnóstwo rocznicowych produktów. Nowe kolekcje przygotowują zarówno znane marki zabawkowe i odzieżowe, jak i producenci akcesoriów oraz gadżetów lifestyle’owych. Nie zabraknie też nowych zestawów klocków oraz limitowanych grafik i wydruków artystycznych, wszystkie opatrzone specjalnym logotypem dwudziestopięciolecia. Sklepy Harry Potter Shop w Stanach Zjednoczonych, Londynie i Tokio zapowiedziały między innymi kolekcjonerskiego misia stworzonego z myślą o tej okazji. Do obchodów dołączą także atrakcje turystyczne. Studio Tour w Londynie przygotowuje letnią ekspozycję poświęconą pierwszemu filmowi, a parki rozrywki Universal w ramach Wizarding World of Harry Potter zaoferują czasowe wydarzenia tematyczne, w tym sezonowe warianty piwa kremowego. Pierwsza część przygód młodego czarodzieja zadebiutowała w kinach w listopadzie 2021 roku i zapoczątkowała ośmiofilmowy cykl, który do dziś przyniósł ponad 7,5 miliarda dolarów globalnych wpływów. Marka pozostaje kluczowa także dla przyszłości Warner Bros i już teraz w przygotowaniu znajduje się serial tworzony dla platformy HBO, którego premiera planowana jest na 2027 rok. Film wyreżyserowany przez Chrisa Columbusa wprowadził na ekrany obsadę, która na stałe zapisała się w historii kina. W rolę tytułowego bohatera wcielił się Daniel Radcliffe, a towarzyszyli mu Rupert Grint i Emma Watson.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.