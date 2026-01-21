Nowa wersja oryginalnego Harry’ego Pottera trafi do kin. Dodatkowe materiały i inne atrakcje przygotowane przez twórców

Harry Potter i Kamień Filozoficzny – ujawniono pierwsze atrakcje specjalnego pokazu z okazji 25-lecia filmowej serii
Rocznicowe atrakcje ruszą już wiosną. Od marca do maja w różnych miastach świata pojawią się mobilne punkty z piwem kremowym, oferujące zarówno napoje, jak i pamiątkowe gadżety. Latem, 31 lipca, oficjalne sklepy i licencjonowane lokalizacje będą świętować urodziny Harry’ego Pottera specjalnymi wydarzeniami oraz nowymi produktami. Tradycyjna akcja Back to Hogwarts powróci natomiast pod koniec wakacji, łącząc fanów w sierpniu i wrześniu.
Jednym z najważniejszych punktów programu będą kinowe pokazy pierwszego filmu, wzbogacone o około 10 minut niepublikowanych wcześniej materiałów zza kulis. Seanse odbędą się w wielu krajach świata w dniach 27 sierpnia – 3 września, a organizatorzy zapowiadają dodatkowe niespodzianki, które zostaną ujawnione w późniejszym terminie.
Świętowanie obejmie również nowoczesne formy prezentacji. Film zostanie pokazany w specjalnym formacie Shared Reality w obiektach Cosm, gdzie seansowi towarzyszyć będą dodatkowe warstwy wizualne. Sprzedaż biletów na te wydarzenia ruszy na początku marca, a kolejne lokalizacje mają dołączyć do projektu jeszcze w tym roku.
GramTV przedstawia:
Równolegle na rynek trafi mnóstwo rocznicowych produktów. Nowe kolekcje przygotowują zarówno znane marki zabawkowe i odzieżowe, jak i producenci akcesoriów oraz gadżetów lifestyle’owych. Nie zabraknie też nowych zestawów klocków oraz limitowanych grafik i wydruków artystycznych, wszystkie opatrzone specjalnym logotypem dwudziestopięciolecia. Sklepy Harry Potter Shop w Stanach Zjednoczonych, Londynie i Tokio zapowiedziały między innymi kolekcjonerskiego misia stworzonego z myślą o tej okazji.
Do obchodów dołączą także atrakcje turystyczne. Studio Tour w Londynie przygotowuje letnią ekspozycję poświęconą pierwszemu filmowi, a parki rozrywki Universal w ramach Wizarding World of Harry Potter zaoferują czasowe wydarzenia tematyczne, w tym sezonowe warianty piwa kremowego.
Pierwsza część przygód młodego czarodzieja zadebiutowała w kinach w listopadzie 2021 roku i zapoczątkowała ośmiofilmowy cykl, który do dziś przyniósł ponad 7,5 miliarda dolarów globalnych wpływów. Marka pozostaje kluczowa także dla przyszłości Warner Bros i już teraz w przygotowaniu znajduje się serial tworzony dla platformy HBO, którego premiera planowana jest na 2027 rok.
Film wyreżyserowany przez Chrisa Columbusa wprowadził na ekrany obsadę, która na stałe zapisała się w historii kina. W rolę tytułowego bohatera wcielił się Daniel Radcliffe, a towarzyszyli mu Rupert Grint i Emma Watson.