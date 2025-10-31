Zaloguj się lub Zarejestruj

Avalanche szykuje rewolucję? Hogwarts Legacy 2 może przejść w formułę MMORPG

Patrycja Pietrowska
2025/10/31 08:30
Nowe tropy w ofertach pracy.

Hogwarts Legacy niewątpliwie odniosło sukces, zyskując miano najlepiej sprzedającej się gry w 2023 roku. Kontynuacja produkcji jest „jednym z największych priorytetów” Warner Bros. Najnowsze doniesienia, bazujące na analizie ogłoszeń o pracę publikowanych przez Avalanche Software, sugerują, że Hogwarts Legacy 2 może przejść istotną transformację, stając się MMORPG z modelem live-service.

Hogwarts Legacy 2 może zostać MMORPG? Ogłoszenia o pracę wskazują na duże zmiany

Spekulacje na temat sieciowego charakteru sequela nasiliły się wraz z pojawieniem się nowych ogłoszeń o pracę, w tym dotyczących stanowisk Projektanta Systemów Narracyjnych oraz Głównego Projektanta Świata. Wymagania dla Głównego Projektanta Świata są wymowne w kontekście domniemanego MMORPG. Poszukiwany kandydat powinien posiadać wiedzę na temat „rozgrywki w otwartym świecie”, systemów „progresji/nagród”, a także mieć doświadczenie w „grach live-service” przeznaczonych dla „Online Multiplayer RPG”.

Z kolei stanowisko Projektanta Systemów Narracyjnych wymaga zdolności do tworzenia w obrębie „uznanej serii”, „głębokiej znajomości” literatury i filmu, a także „miłości do fantastyki”. Chociaż nazwa serii nie jest wymieniona wprost, wymogi mogą wskazywać na istniejące IP, które ma być kontynuowane, a nie na zupełnie nowy projekt.

Chociaż wzrost zatrudnienia w Avalanche Software i Warner Bros. Games sygnalizuje, że trwają prace nad nowym projektem, należy pamiętać, że ogłoszenia o pracę nie stanowią gwarancji finalnej formy produktu. Z tego powodu fani powinni oczekiwać na oficjalne oświadczenie dewelopera, zanim uznają, że Hogwarts Legacy 2 rzeczywiście zmieni się w MMORPG.

Źródło:https://gamerant.com/hogwarts-legacy-2-mmorpg/

