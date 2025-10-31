Avalanche szykuje rewolucję? Hogwarts Legacy 2 może przejść w formułę MMORPG

Hogwarts Legacy niewątpliwie odniosło sukces, zyskując miano najlepiej sprzedającej się gry w 2023 roku. Kontynuacja produkcji jest „jednym z największych priorytetów” Warner Bros. Najnowsze doniesienia, bazujące na analizie ogłoszeń o pracę publikowanych przez Avalanche Software, sugerują, że Hogwarts Legacy 2 może przejść istotną transformację, stając się MMORPG z modelem live-service.

Hogwarts Legacy 2 może zostać MMORPG? Ogłoszenia o pracę wskazują na duże zmiany

Spekulacje na temat sieciowego charakteru sequela nasiliły się wraz z pojawieniem się nowych ogłoszeń o pracę, w tym dotyczących stanowisk Projektanta Systemów Narracyjnych oraz Głównego Projektanta Świata. Wymagania dla Głównego Projektanta Świata są wymowne w kontekście domniemanego MMORPG. Poszukiwany kandydat powinien posiadać wiedzę na temat „rozgrywki w otwartym świecie”, systemów „progresji/nagród”, a także mieć doświadczenie w „grach live-service” przeznaczonych dla „Online Multiplayer RPG”.