Niektórzy zbyt wcześnie przekreślili serialowy Baldur’s Gate? Produkcja znajduje się w dobrych rękach

Radosław Krajewski
2026/02/11 16:00
Larian Studios nie będzie pracować nad serialem HBO, ale kto inny będzie nadzorował projekt.

Niedawno ogłoszono, że HBO rozwija serial osadzony w świecie Baldur’s Gate 3, który ma pełnić rolę fabularnej kontynuacji wydarzeń znanych z nagradzanego RPG-a od Larian Studios. Choć belgijskie studio odpowiedzialne za grę nie bierze udziału w produkcji, twórcy serialu sięgnęli po jedną z najbardziej doświadczonych osób związanych z uniwersum Dungeons & Dragons.

Baldur’s Gate 3
Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 – do zespołu pracującego nad serialem dołączył wieloletni projektant systemu Dungeons & Dragons

Do zespołu dołączył Chris Perkins, wieloletni projektant i architekt systemu Dungeons & Dragons, który przez dekady współtworzył kierunek rozwoju całej marki. Jako konsultant ma pomóc zachować spójność świata, jego zasad oraz interpretacji znanej fanom z Baldur’s Gate 3. Perkins rozpoczął pracę przy D&D w latach dziewięćdziesiątych jako redaktor Dungeon Magazine, a z czasem awansował na jedną z kluczowych postaci odpowiedzialnych za rozwój systemu.

Za sterami serialu stanie Craig Mazin, współtwórca i showrunner The Last of Us i Czarnobyla od HBO. Jego doświadczenie w przenoszeniu gier wideo na język serialowy ma pomóc w wiernym oddaniu klimatu oraz narracyjnej głębi znanej z hitowego RPG. Wszystko wskazuje na to, że produkcja będzie mocno osadzona w realiach Dungeons & Dragons, zarówno pod względem świata, jak i zasad rządzących przedstawioną rzeczywistością.

Seria Baldur’s Gate istnieje od końca lat dziewięćdziesiątych, a w 2023 roku zadebiutowało Baldur’s Gate 3. Gra odniosła ogromny sukces artystyczny i komercyjny, przywracając ogromne zainteresowanie światem Zapomnianych Krain, który od lat stanowi główne tło wydarzeń w uniwersum Dungeons & Dragons. Kraina ta była już wykorzystywana w licznych książkach, grach i innych mediach, w tym w filmie Dungeons & Dragons: Złodziejski honor.

