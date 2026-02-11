Niektórzy zbyt wcześnie przekreślili serialowy Baldur’s Gate? Produkcja znajduje się w dobrych rękach

Larian Studios nie będzie pracować nad serialem HBO, ale kto inny będzie nadzorował projekt.

Niedawno ogłoszono, że HBO rozwija serial osadzony w świecie Baldur’s Gate 3, który ma pełnić rolę fabularnej kontynuacji wydarzeń znanych z nagradzanego RPG-a od Larian Studios. Choć belgijskie studio odpowiedzialne za grę nie bierze udziału w produkcji, twórcy serialu sięgnęli po jedną z najbardziej doświadczonych osób związanych z uniwersum Dungeons & Dragons.

Baldur’s Gate 3 – do zespołu pracującego nad serialem dołączył wieloletni projektant systemu Dungeons & Dragons

Do zespołu dołączył Chris Perkins, wieloletni projektant i architekt systemu Dungeons & Dragons, który przez dekady współtworzył kierunek rozwoju całej marki. Jako konsultant ma pomóc zachować spójność świata, jego zasad oraz interpretacji znanej fanom z Baldur’s Gate 3. Perkins rozpoczął pracę przy D&D w latach dziewięćdziesiątych jako redaktor Dungeon Magazine, a z czasem awansował na jedną z kluczowych postaci odpowiedzialnych za rozwój systemu.