Genialny horror science fiction od Stephena Kinga otrzyma nową ekranizację. Poprzednia została zapamiętana za zwrot akcji

Widzowie znów zobaczą tę historię na dużym ekranie.

Warner Bros. ponownie łączy siły z dwoma twórcami, którzy od lat stanowią zgrany duet kina grozy. Mike Flanagan oraz Stephen King pracują nad nową filmową adaptacją Mgły, opartej na słynnej noweli pisarza z 1980 roku. Projekt zapowiada kolejny powrót do jednego z najbardziej niepokojących światów wykreowanych przez autora Lśnienia. Mgła – powstaje nowa wersja kultowego filmu na podstawie powieści Stephena Kinga Za reżyserię oraz scenariusz odpowiada Mike Flanagan, który wyprodukuje film poprzez swoje Red Room. W produkcję zaangażowani są również Tyler Thompson, Gary Barber i Chris Stone ze Spyglass, a Alexandra Magistro pełni funkcję producentki wykonawczej.

Akcja Mgły rozgrywa się w niewielkim miasteczku w stanie Maine, które zostaje spowite przez gęstą i tajemniczą mgłę. Z jej wnętrza zaczynają wyłaniać się potworne istoty atakujące mieszkańców. Garstka ocalałych ukrywa się w lokalnym supermarkecie, jednak szybko okazuje się, że prawdziwe zagrożenie nie zawsze czai się na zewnątrz. Strach, chaos oraz rozpad społecznych zasad wydobywają z ludzi zarówno odwagę, jak i najgorsze instynkty, prowadząc do narastającej paranoi i brutalnych konfliktów.

Nowela pierwotnie ukazała się w zbiorze opowiadań Szkieletowa załoga i już wcześniej doczekała się ekranizacji. W 2007 roku powstał film kinowy, który zasłynął rewelacyjnym zwrotem akcji w samym finale, a w 2017 roku serial telewizyjny inspirowany historią. Nowa wersja ma jednak przedstawić świeże podejście do materiału źródłowego. Mike Flanagan od lat pozostaje jednym z najważniejszych współczesnych interpretatorów twórczości Kinga. Odpowiadał za takie produkcje jak Gra Geralda, Doktor Sen oraz Życie Chucka. Reżyser pracuje również nad serialową adaptacją Carrie, przygotowywaną dla Prime Video, co potwierdza jego długofalową współpracę z mistrzem literackiego horroru. Na ten moment nie ujawniono daty premiery ani szczegółów fabuły nowej Mgły. Nie podano również żadnych szczegółów dotyczących castingów.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.