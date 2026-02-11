Ten film wojenny był wielkim hitem Apple TV. Kontynuacja już powstaje

W głównej roli znów zobaczymy Toma Hanksa.

Rozpoczęły się zdjęcia do kontynuacji wojennego hitu Misja Greyhound, w którym główną rolę ponownie zagra Tom Hanks. Produkcja Apple Studios wchodzi w kolejny etap realizacji, a wraz z nią powracają znane twarze z pierwszej części, w tym świeżo nagrodzony statuetką Emmy Stephen Graham. Misja Greyhound 2 – rozpoczęto zdjęcia do nowego wojennego filmu od Apple TV Pierwsza część Misji Greyhound zadebiutowała w 2020 roku na platformie Apple TV i szybko stała się jednym z najchętniej oglądanych filmów w historii serwisu. Produkcja zdobyła solidne oceny krytyków oraz uznanie widzów, co zachęciło twórców do rozwinięcia historii kapitana Ernesta Krause, w którego ponownie wciela się Hanks. Aktor ponownie odpowiada także za scenariusz, podobnie jak miało to miejsce przy pierwszej części.

Nowy film jest obecnie realizowany w Australii. Oprócz Hanksa i Grahama na ekranie zobaczymy również Jacka Pattena, Roba Morgana oraz Elisabeth Shue. Za kamerą ponownie staną Aaron Schneider jako reżyser oraz Gary Goetzman w roli producenta, czyli duet odpowiedzialny za sukces oryginału.

Fabuła drugiej części skupi się na dalszych losach kapitana Krause, który po wcześniejszych sukcesach podejmuje nową operację wojenną. Tym razem akcja obejmie znacznie szerszy obszar działań, od wybrzeży Normandii aż po rejon Pacyfiku. Twórcy zapowiadają bardziej rozbudowaną historię oraz większą skalę konfliktu, przy zachowaniu realistycznego tonu znanego z pierwszego filmu. Oryginalna Misja Greyhound została nominowana do Oscara za najlepszy dźwięk oraz wyróżniona za efekty specjalne przez Critics Choice. Film opowiadał o dramatycznej misji eskortowania alianckiego konwoju przez niebezpieczny obszar Atlantyku, znany jako Black Pit, gdzie kapitan Krause musiał zmierzyć się z zagrożeniem ze strony niemieckich okrętów podwodnych. Obecnie nie wiadomo, kiedy Misja Greyhound 2 zadebiutuje na Apple TV. Film będzie potrzebował długiego okresu postprodukcji, więc debiutu możemy spodziewać się pod koniec 2027 roku lub dopiero w 2028 roku.

