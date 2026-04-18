Hitowe science fiction pozostanie w kinach na dłużej. Opóźniono premierę filmu na streamingu. „To doświadczenie, które warto dzielić z innymi”

Kto jeszcze nie widział, a zamierza obejrzeć ten film, powinien wybrać się do kina lub uzbroić w cierpliwość.

Współreżyser filmu, Christopher Miller, poinformował o tym za pośrednictwem mediów społecznościowych, podkreślając, że decyzja została podjęta wspólnie z wytwórnią Amazon MGM Studios.

Jeśli ktoś liczył na szybki seans w domowym zaciszu, musi uzbroić się w cierpliwość. Twórcy widowiskowego filmu Projekt Hail Mary podjęli decyzję, która jasno pokazuje, jak duże znaczenie nadal ma kinowa dystrybucja. Produkcja nie trafi w najbliższym czasie na platformy VOD oraz na Prime Video i film jeszcze przez dłuższy czas będzie można oglądać wyłącznie na dużym ekranie. Twórcy zdradzają powody swojej decyzji.

To film, który trzeba zobaczyć na wielkim ekranie. Wracamy też na ekrany IMAX na jeden tydzień, zaczynając od tego weekendu, więc warto zaplanować wizytę w kinie. Zabierzcie znajomych i bliskich. To doświadczenie, którym warto się dzielić – dodał.

Jednocześnie zaznaczył, że produkcja została zaprojektowana z myślą o dużym ekranie i wspólnym przeżywaniu historii z innymi widzami:

Wczoraj ogłosiliśmy, że MGM wydłuża ekskluzywne okno kinowe dla Projektu Hail Mary, więc film nie trafi do streamingu w najbliższym czasie – przekazał twórca.

Film, w którym główną rolę gra Ryan Gosling, jest adaptacją powieści autorstwa Andy Weir z 2021 roku. Historia skupia się na nauczycielu, który niespodziewanie zostaje astronautą i musi powstrzymać tajemnicze zjawisko zagrażające istnieniu Słońca.

Od premiery w marcu Projekt Hail Mary wyrósł na jeden z największych kinowych hitów roku. Produkcja zarobiła już ponad 517 milionów dolarów na całym świecie, a jej wynik wciąż rośnie z każdym dniem. Co ciekawe, film jest obecny w kinach od nieco ponad miesiąca, czyli okresu, w którym wiele innych tytułów zaczyna trafiać do dystrybucji cyfrowej.

Dla porównania, horror Krzyk 7 pojawił się w na VOD już po 31 dniach od debiutu na dużym ekranie. W przypadku Projekt Hail Mary studio zdecydowało się jednak na bardziej klasyczne podejście i dłuższe utrzymanie produkcji wyłącznie w kinach.

Decyzja wpisuje się w szerszy trend widoczny podczas tegorocznego CinemaCon, gdzie wytwórnie coraz częściej podkreślają znaczenie kin jako podstawowego miejsca premier. Przedstawiciele branży zapowiadają powrót do dłuższych okien dystrybucyjnych, które mają pozwolić filmom lepiej zarabiać na dużym ekranie, zanim trafią do domów widzów.