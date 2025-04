Hit Netflixa z 2020 roku doczeka się kontynuacji. Pierwsze zdjęcia i potwierdzenie premiery

Netflix długo kazał nam czekać na jakiekolwiek szczegóły The Old Guard 2. Pierwsza część zadebiutowała na platformie w 2020 roku, stając się jednym z największych ówczesnych hitów serwisu. Szybko więc zapowiedziano drugą część, na którą fani musieli jednak trochę poczekać. Niedawno ujawniono oficjalną datę premiery filmu, którą wyznaczono na tegoroczne lato, a teraz Netflix podzielił się pierwszymi zdjęciami z The Old Guard 2. Ujęcia z filmu zobaczycie poniżej.

The Old Guard 2 – pierwsze zdjęcia

W jednym z wywiadów Charlize Theron wyjaśniła powody opóźnienia produkcji filmu. Gwiazda przyznała, że Netflix przechodził przez reorganizację, co znacząco wpłynęło na proces rozwoju The Old Guard 2.