Po trzech latach od ostatniego klapsa na planie, Netflix potwierdził sequel filmu, na który nikt już nie czeka. Premiera w tym roku

Pamiętacie taki film jak The Old Guard? Swego czasu narobił sporo szumu na Netflix. Kontynuacja filmu powstała, ale nie mogła się doczekać premiery. Po niemal trzech latach od zakończenia zdjęć Netflix wreszcie ogłosił premierę sequela The Old Guard. Kontynuacja przeboju z 2020 roku, w którym Charlize Theron i Matthias Schoenaerts wcielili się w nieśmiertelnych najemników, trafi na platformę 2 lipca. Film właśnie uzyskał kategorię wiekową R od MPA „za brutalną przemoc i wulgaryzmy” — co oznacza ni mnie, ni więcej to, że jest już gotowy do dystrybucji.

The Old Guard 2 w tym roku na Netflix

To jednak zaskakująco długi czas oczekiwania. Produkcja została ukończona latem 2022 roku, ale, jak przyznała sama Theron w rozmowie z Variety, postprodukcja została nagle wstrzymana. Powodem miały być zmiany w kierownictwie Netflixa. To dość niecodzienne uzasadnienie. Trudno nie zauważyć, że takie tłumaczenie budzi pytania — filmy znajdujące się już w zaawansowanej postprodukcji rzadko są wstrzymywane z powodu zmian kadrowych. Może to świadczyć o braku jednomyślności co do ostatecznego kształtu filmu lub wątpliwościach co do jego potencjału w zmieniającej się strategii platformy.