Highguard nie daje o sobie zapomnieć. Zaskakujący ruch twórców

Myśleliście, że już nigdy więcej nie usłyszycie o Highguard? Pewnie tak. Tymczasem gra niespodziewanie znowu wraca na branżowy tapet.

Ale spokojnie. Nikt nie uznał, że zamknięcie serwerów było błędem i nie zdecydował się na ich ponowne uruchomienie.

Zwrot dla graczy PS5, którzy wydali pieniądze w Highguard

Zamiast tego doszło do niespodziewanego wydarzenia. Przypomnijmy, że chociaż Highguard było grą darmową, to posiadało mikropłatności oraz przepustkę sezonową, którą można było kupić już za twardą walutę. Jeżeli więc pojawili się tacy, którzy zawierzyli Wildlight Entertainment i wydali swoje pieniądze, to nie mieli zbyt wiele czasu, by nacieszyć się otrzymanymi dobrami. Przypomnijmy, że serwery gry, za którą stali twórcy Titanfalla i Apex Legends, działały jedynie przez 45 dni. Nie jest to może rekord Concorda, który wyłączono po dwóch tygodniach, ale nadal można mówić tutaj o jednym z największych niepowodzeń w historii branży.