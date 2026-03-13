Highguard oficjalnie odeszło. I nikogo to nie obchodziło

Jednocześnie było to też odzwierciedlenie tego, czym Highguard było i jak zostało odebrane przez społeczność. W momencie premiery, która nastąpiła 26 stycznia 2026, tytuł na samym Steamie sprawdziło jednocześnie ponad 97 tysięcy graczy. Trudno się dziwić, bo z jednej strony nad projektem tym pracowali deweloperzy odpowiedzialni wcześniej za takie gry, jak Titanfall czy też Apex Legends, co było pewną obietnicą jakości. Z drugiej strony już prezentowane przed wyjściem produkcji materiały nie nastrajały optymistycznie, a sztucznie generowany hype m.in. przez Geoffa Keighleya zdecydowanie nie pomógł.

Już 23 lutego, czyli w mniej niż miesiąc po premierze, liczba graczy spadła do poziomu poniżej 1 tysiąca. Samo Wildlight starało się jeszcze ratować sytuację aktualizacjami, ale bezskutecznie. Z drugiej strony studio borykało się już wtedy z ogromną falą zwolnień, co kazało domniemywać, ze los Highguard jest już raczej przesądzony. I był, bo 3 marca oficjalnie potwierdzono, że serwery gry zostaną niedługo wyłączone. Ostatecznie doszło do tego 12 marca, czyli zaledwie 45 dni po wypuszczeniu sieciowego FPS-a na rynek. Z jednej strony był to temat licznych żartów i memów, ale z drugiej również niezwykle smutna historia o kolejnym tak naprawdę nikomu nie potrzebnym tytule.