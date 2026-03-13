Zaloguj się lub Zarejestruj

Highguard oficjalnie odeszło. I nikogo to nie obchodziło

Maciej Petryszyn
2026/03/13 13:50
0
0

O Highguard możemy już mówić w czasie przeszłym. Gra, która wieńczyła galę The Game Awards 2025, odchodzi z tego świata po zaledwie 45 dniach istnienia.

Ci, którzy chcieli się pożegnać, mieli więc ku temu ostatnią okazję. Czy gracze tłumnie przybyli na serwery?

Highguard
Highguard

Pożegnanie Highguard nie przyciągnęło graczy

Cóż… Trudno nie odnieść wrażenia, że metaforyczny pogrzeb Highguard mało kogo obszedł. Dowody? Wystarczy spojrzeć na liczbę graczy. Jak podaje SteamDB, ostatniego dnia działania serwerów te przyjęły w jednym momencie maksymalnie 784 graczy na Steamie. Nawet, gdy uwzględnimy fakt, iż tytuł obecny był też na PlayStation 5, to jest to wynik bardzo przykry. Z kolei 12 marca o godzinie 9:00 polskiego czasu, czyli dokładnie w momencie, gdy gra oficjalnie przestała działać, przebywało w niej jedynie 302 użytkowników platformy Valve. Pożegnanie produkcji Wildlight Entertainment było zatem mało okazałe.

GramTV przedstawia:

Jednocześnie było to też odzwierciedlenie tego, czym Highguard było i jak zostało odebrane przez społeczność. W momencie premiery, która nastąpiła 26 stycznia 2026, tytuł na samym Steamie sprawdziło jednocześnie ponad 97 tysięcy graczy. Trudno się dziwić, bo z jednej strony nad projektem tym pracowali deweloperzy odpowiedzialni wcześniej za takie gry, jak Titanfall czy też Apex Legends, co było pewną obietnicą jakości. Z drugiej strony już prezentowane przed wyjściem produkcji materiały nie nastrajały optymistycznie, a sztucznie generowany hype m.in. przez Geoffa Keighleya zdecydowanie nie pomógł.

Już 23 lutego, czyli w mniej niż miesiąc po premierze, liczba graczy spadła do poziomu poniżej 1 tysiąca. Samo Wildlight starało się jeszcze ratować sytuację aktualizacjami, ale bezskutecznie. Z drugiej strony studio borykało się już wtedy z ogromną falą zwolnień, co kazało domniemywać, ze los Highguard jest już raczej przesądzony. I był, bo 3 marca oficjalnie potwierdzono, że serwery gry zostaną niedługo wyłączone. Ostatecznie doszło do tego 12 marca, czyli zaledwie 45 dni po wypuszczeniu sieciowego FPS-a na rynek. Z jednej strony był to temat licznych żartów i memów, ale z drugiej również niezwykle smutna historia o kolejnym tak naprawdę nikomu nie potrzebnym tytule.

Tagi:

News
serwery
zamknięcie
koniec wsparcia
skasowana gra
zamknięcie serwerów
Highguard
Wildlight Entertainment
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

