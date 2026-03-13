Highguard oficjalnie odeszło. I nikogo to nie obchodziło

Ci, którzy chcieli się pożegnać, mieli więc ku temu ostatnią okazję. Czy gracze tłumnie przybyli na serwery?
Pożegnanie Highguard nie przyciągnęło graczy
Cóż… Trudno nie odnieść wrażenia, że metaforyczny pogrzeb Highguard mało kogo obszedł. Dowody? Wystarczy spojrzeć na liczbę graczy. Jak podaje SteamDB, ostatniego dnia działania serwerów te przyjęły w jednym momencie maksymalnie 784 graczy na Steamie. Nawet, gdy uwzględnimy fakt, iż tytuł obecny był też na PlayStation 5, to jest to wynik bardzo przykry. Z kolei 12 marca o godzinie 9:00 polskiego czasu, czyli dokładnie w momencie, gdy gra oficjalnie przestała działać, przebywało w niej jedynie 302 użytkowników platformy Valve. Pożegnanie produkcji Wildlight Entertainment było zatem mało okazałe.
