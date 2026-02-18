Bungie odsłania kolejne karty Marathon. Nowe nagrania podkręcają atmosferę przed testami

Marathon otrzymał dwa nowe materiały wideo, które rozwijają obraz nadchodzącej produkcji studia Bungie. Twórcy udostępnili kolejne nagrania, koncentrujące się na dynamicznej rozgrywce i różnych aspektach przetrwania na planecie Tau Ceti IV. To element budowania zainteresowania przed zaplanowanym na przyszły tydzień wydarzeniem Server Slam.

Nowe zwiastuny Marathon odsłaniają rozgrywkę i współpracę z Rookami

Pierwszy z filmów, zatytułowany „DEATH AWAITS”, skupia się na bezpośrednich starciach i konsekwencjach porażki. Materiał pokazuje, jak wiele sposobów eliminacji przeciwników przewidziano w grze. Gracze mogą wcielić się w zabójcę działającego z ukrycia i atakującego z zaskoczenia, ale równie łatwo sami mogą paść ofiarą innych. Zwiastun nie unika brutalnych scen, prezentując zarówno skuteczne ataki, jak i momenty bezradności, gdy ranny bohater zostaje dobity przez rywala.