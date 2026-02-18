Zaloguj się lub Zarejestruj

Bungie odsłania kolejne karty Marathon. Nowe nagrania podkręcają atmosferę przed testami

Patrycja Pietrowska
2026/02/18 10:30
0
0

Bungie prezentuje kolejne materiały przed Server Slam.

Marathon otrzymał dwa nowe materiały wideo, które rozwijają obraz nadchodzącej produkcji studia Bungie. Twórcy udostępnili kolejne nagrania, koncentrujące się na dynamicznej rozgrywce i różnych aspektach przetrwania na planecie Tau Ceti IV. To element budowania zainteresowania przed zaplanowanym na przyszły tydzień wydarzeniem Server Slam.

Marathon
Marathon

Nowe zwiastuny Marathon odsłaniają rozgrywkę i współpracę z Rookami

Pierwszy z filmów, zatytułowany „DEATH AWAITS”, skupia się na bezpośrednich starciach i konsekwencjach porażki. Materiał pokazuje, jak wiele sposobów eliminacji przeciwników przewidziano w grze. Gracze mogą wcielić się w zabójcę działającego z ukrycia i atakującego z zaskoczenia, ale równie łatwo sami mogą paść ofiarą innych. Zwiastun nie unika brutalnych scen, prezentując zarówno skuteczne ataki, jak i momenty bezradności, gdy ranny bohater zostaje dobity przez rywala.

Drugi materiał koncentruje się na współpracy. Pokazano w nim duet Runnerów działających ramię w ramię z Rookami. Rook pełni funkcję zbliżoną do zbieracza łupów, co pozwala ograniczyć ryzyko utraty cennych przedmiotów, jednak nie wyklucza tymczasowych sojuszy. Jeśli zaś chodzi o sposób komunikacji głosów, czat zbliżeniowy działa w sposób zależny od dystansu, co oznacza, że oddalanie się od drużyny skutkuje stopniowym wyciszaniem rozmów.

GramTV przedstawia:

Wydarzenie Server Slam potrwa od 26 lutego do 2 marca. W jego ramach gracze otrzymają dostęp do dwóch map oraz początkowych kontraktów dla pięciu z sześciu frakcji.

Na zakończenie przypomnijmy, że Marathon ma zadebiutować 5 marca 2026 roku. Gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://gamingbolt.com/marathon-highlights-rook-gameplay-creepy-crawlies-and-stylish-kills-in-new-trailers

Tagi:

News
zwiastun
strzelanka
Bungie
PvP
Marathon
zwiastuny
strzelanka ewakuacyjna
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112