Drugi sezon Battlefield 6 to kolejny test nie tylko dla Battlefield Studios...

… ale również i dla społeczności, bowiem część nowości ponownie wyląduje w grze w trzech transzach.

Pierwszy sezon Battlefield 6 trwał dłużej niż planowano, a Battlefield Studios obiecało poprawki według sugestii społeczności. Czy te zmiany faktycznie zostaną wprowadzone, przekonamy się w najbliższych tygodniach.

Na razie jednak skupmy się na tym, co niedługo – drugi sezon w Battlefield 6 wystartuje już 17. lutego, a ja miałem okazję trochę pobiegać po niemieckich kompleksach militarnych. Dobra wiadomość jest taka, że pierwsze wrażenie jest pozytywne. Szkoda jednak, że te potencjalnie najciekawsze kąski z kolejnych etapów sezonu nadal pozostają dużą niewiadomą.

Trochę nowości i kilka znajomych elementów – sezon drugi Battlefield 6 w pigułce.

To może najpierw wyjaśnię, dlaczego pewne rzeczy pozostają niewiadomą. W ramach przedpremierowego ogrania dwóch meczy na mapie Contaminated w trybach Conquest i Escalation mogliśmy przetestować tylko pierwszą z trzech zaplanowanych na drugi sezon aktualizacji Battlefield 6: m.in. nową broń, pojazd (czyli uwielbianego przez graczy śmigłowca Littlebird) oraz nową mechanikę, która jest głównym źródłem zamieszania.

Mowa tu o gazie VL-7, który ma powodować pewnego rodzaju halucynacje, a oddziały NATO mają przeszkodzić siłom Pax Armata w szerokim dostępie do tej broni biologicznej. Łatwo się domyśleć, że nie wszystko idzie zgodnie z planem i dochodzi do wycieku gazu. Zadaniem obu stron konfliktu jest przejęcie niemieckiej bazy z zachowaniem najwyższej ostrożności. W tym celu żołnierze otrzymują maski przeciwgazowe, z którymi również należy się obchodzić dość ostrożnie – filtry nie działają bowiem wiecznie.

Przechodząc od fabuły do wrażeń z rozgrywki: mapa Contaminated pozytywnie mnie zaskoczyła. W porównaniu do map znanych z premiery Battlefield 6, takich jak Mirak Valley czy niemieckie pole bitwy w górach, ta oferuje znacznie większą różnorodność ataku dzięki korytarzom i podziemnym bunkrom. Właśnie tam kluczową rolę odgrywa gaz VL-7, który pojawia się na punktach, czyniąc grę bardziej chaotyczną. Ograniczona widoczność i zużyty filtr maski powodują, że gaz wpływa na percepcję postaci, zamieniając przeciwnika w sojusznika.

W efekcie, gra drużynowa będzie tu jeszcze bardziej nagradzana – posiadanie wsparcia do regeneracji filtrów czy zwiadu do wykrywania przeciwników staje się niezbędne. Co więcej, detale takie jak pokrycie munduru i broni pomarańczowym pyłem po kontakcie z gazem budują klimat. Korzystanie z maski dodatkowo ogranicza widoczność przez efekty kondensacji na wizjerze. To drobiazgi, ale bardzo pozytywnie wpływają na zabawę.

Tutaj również ważna uwaga, bowiem mechanika związana z trującym gazem oraz noktowizją trafi również do trybu Gauntlet w REDSEC, także trochę więcej różnorodnosci będzie w ramach kolejnych misji w jednym z lepszych (moim zdaniem) trybów zabawy w Battlefield 6.

Swoją drogą ze wszystkich miejscówek na mapie Contaminated najbardziej spodobał mi się bunkier leżący po zachodniej stronie mapy z dwóch powodów. Pierwszym jest fakt, że można do niego podejść z kilku różnych miejsc pozwalając na ewentualne otwarcie drogi na trzy różne punkty w zależności od potrzeb naszej drużyny. Dlatego też zamiast walczyć w tunelu (ja wiem, Metro) czy atakować środek, który odbić jest najtrudniej lepiej zacząć właśnie od tego miejsca i pójść chociażby w stronę spalonego lasu. Wtedy mając dwa punkty można próbować walczyć o resztę.

Z drugiej natomiast strony wszelkie okopy oraz mniejsze osłony w połączeniu z oddziałami walczącymi po obu stronach sprawiają, że widok tego typu starć za pomocą drona potrafią zaskoczyć. I chyba właśnie za takie obrazy można pokochać Battlefielda.

Przechodząc sprawnie do tego, co nowy sezon ma do zaoferowania pod względem uzbrojenia, to mamy tutaj do wykorzystania całkiem sporą liczbę nowych broni i gadżetów.