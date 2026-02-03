Highguard dostał to, na co czekali gracze. Twórcy zareagowali błyskawicznie

Wildlight Entertainment zdecydowało się na istotną zmianę w formule swojej sieciowej strzelanki. Po licznych sygnałach ze strony społeczności do gry Highguard na stałe trafił tryb Raid 5v5, który wcześniej był dostępny wyłącznie czasowo. Decyzja zapadła zaledwie tydzień po premierze.
Highguard koryguje kurs po premierze. Nowy tryb zostaje na stałe
Gra została zaprezentowana jako ostatnia duża zapowiedź podczas The Game Awards 2025. Zamiast entuzjazmu pojawiły się jednak mieszane reakcje. Część graczy krytykowała fakt, że finał jednego z największych wydarzeń branżowych poświęcono kolejnej produkcji usługowej. Dodatkowo pojawiły się porównania do Concord, które w opinii niektórych miały zwiastować podobne problemy po premierze.
Jednym z najczęściej powtarzanych zarzutów była ograniczona skala starć. Wildlight Entertainment postanowiło więc rozszerzyć ofertę i po udanym teście wprowadziło tryb 5v5 na stałe. Jak poinformowali twórcy w mediach społecznościowych, podczas weekendowych testów zainteresowanie oboma wariantami rozgrywki rozłożyło się niemal po równo, co przesądziło o ostatecznej decyzji.
Reakcje społeczności na tę zmianę są w większości pozytywne. Użytkownicy Reddita oraz autorzy świeżych recenzji na Steamie podkreślają, że większe drużyny zapewniają więcej akcji i lepiej sprawdzają się w luźniejszych, niezobowiązujących meczach.
Warto też przypomnieć, że studio zapowiada dalsze wsparcie Highguard. Opublikowana mapa drogowa po premierze zakłada rozwój gry w formie epizodów rozpisanych na cały 2026 rok. W planach znalazły się nowe postacie, lokacje, uzbrojenie, modyfikacje oraz kolejne elementy rozgrywki.
