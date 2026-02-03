Highguard dostał to, na co czekali gracze. Twórcy zareagowali błyskawicznie

Wildlight Entertainment zdecydowało się na istotną zmianę w formule swojej sieciowej strzelanki. Po licznych sygnałach ze strony społeczności do gry Highguard na stałe trafił tryb Raid 5v5, który wcześniej był dostępny wyłącznie czasowo. Decyzja zapadła zaledwie tydzień po premierze.

Highguard koryguje kurs po premierze. Nowy tryb zostaje na stałe

Gra została zaprezentowana jako ostatnia duża zapowiedź podczas The Game Awards 2025. Zamiast entuzjazmu pojawiły się jednak mieszane reakcje. Część graczy krytykowała fakt, że finał jednego z największych wydarzeń branżowych poświęcono kolejnej produkcji usługowej. Dodatkowo pojawiły się porównania do Concord, które w opinii niektórych miały zwiastować podobne problemy po premierze.