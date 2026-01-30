Zaloguj się lub Zarejestruj

Helldivers 2 bije rekordy. 20 milionów sprzedanych kopii i wielki sukces portu na Xboxa

Mikołaj Berlik
2026/01/30 20:00
0
0

Produkcja studia Arrowhead przekroczyła właśnie magiczną barierę 20 milionów sprzedanych egzemplarzy, generując ponad 700 milionów dolarów przychodu.

Choć Helldivers 2 zadebiutowało w lutym 2024 roku, jego popularność nie słabnie. W ostatnim miesiącu na serwerach zameldowało się aż 3,6 miliona aktywnych graczy. Dane pokazują również niesamowitą lojalność społeczności – szacuje się, że ponad ćwierć miliona osób spędziło w grze więcej niż 500 godzin.

Helldivers 2
Helldivers 2

Helldivers 2 – Arrowhead świętuje po raz kolejny

Kluczowym momentem dla ostatnich wyników był debiut gry na konsolach Xbox Series X/S w sierpniu 2025 roku. Wersja na Xboxa w krótkim czasie dołożyła do ogólnego wyniku 1,6 miliona sprzedanych sztuk. Co ciekawe, w pierwszym tygodniu po premierze, port na Xboxa sprzedawał się dynamiczniej niż wersja na PS5 w analogicznym okresie po debiucie, choć po siedmiu dniach trend ten się unormował.

Wczytywanie ramki mediów.

Mimo że wydawcą gry jest PlayStation, to Steam pozostaje głównym silnikiem napędowym sukcesu (13,1 mln kopii), deklasując wynik z PS5 (5,6 mln). Chiny stały się drugim największym rynkiem dla gry na PC (ponad 10% graczy), ustępując jedynie USA (40%). Na konsolach sytuacja wygląda inaczej – tam Chiny zajmują dopiero siódme miejsce, co pokazuje dominację Steama w tym regionie. Sukces Helldivers 2 na PC otworzył drzwi dla innych marek. Przykładem jest Stellar Blade, którego port na Steam sprzedał się już w 2 mln egzemplarzy, z czego blisko połowa trafiła do graczy w Chinach.

GramTV przedstawia:

Analitycy zauważają, że gracze Helldivers 2 to fani przystępnych cenowo gier kooperacyjnych. Istnieje bardzo silna korelacja między fanami demokratycznej strzelanki a takimi tytułami jak Left 4 Dead 2 czy Lethal Company. Co istotne, aż 22% społeczności Helldivers sprawdzało w ostatnim czasie również ARC Raiders – nową produkcję studia Embark, która zanotowała najbardziej udany globalny debiut w historii firmy Nexon (4 mln sprzedanych sztuk).

Helldivers 2 jest obecnie dostępne na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Tytuł wspiera pełny cross-play, pozwalając na wspólną zabawę posiadaczom wszystkich trzech platform. Niedawno deweloperzy podzielili się z nami kolejną łatką.

Źródło:https://alineaanalytics.substack.com/p/helldivers-2-sells-20m-copies

Tagi:

News
strzelanka
Arrowhead Game Studios
Arrowhead
Helldivers
liczba graczy
Helldivers 2
Helldivers II
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112