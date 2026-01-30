Helldivers 2 bije rekordy. 20 milionów sprzedanych kopii i wielki sukces portu na Xboxa

Produkcja studia Arrowhead przekroczyła właśnie magiczną barierę 20 milionów sprzedanych egzemplarzy, generując ponad 700 milionów dolarów przychodu.
Choć Helldivers 2 zadebiutowało w lutym 2024 roku, jego popularność nie słabnie. W ostatnim miesiącu na serwerach zameldowało się aż 3,6 miliona aktywnych graczy. Dane pokazują również niesamowitą lojalność społeczności – szacuje się, że ponad ćwierć miliona osób spędziło w grze więcej niż 500 godzin.
Helldivers 2 – Arrowhead świętuje po raz kolejny
Kluczowym momentem dla ostatnich wyników był debiut gry na konsolach Xbox Series X/S w sierpniu 2025 roku. Wersja na Xboxa w krótkim czasie dołożyła do ogólnego wyniku 1,6 miliona sprzedanych sztuk. Co ciekawe, w pierwszym tygodniu po premierze, port na Xboxa sprzedawał się dynamiczniej niż wersja na PS5 w analogicznym okresie po debiucie, choć po siedmiu dniach trend ten się unormował.
Mimo że wydawcą gry jest PlayStation, to Steam pozostaje głównym silnikiem napędowym sukcesu (13,1 mln kopii), deklasując wynik z PS5 (5,6 mln). Chiny stały się drugim największym rynkiem dla gry na PC (ponad 10% graczy), ustępując jedynie USA (40%). Na konsolach sytuacja wygląda inaczej – tam Chiny zajmują dopiero siódme miejsce, co pokazuje dominację Steama w tym regionie. Sukces Helldivers 2 na PC otworzył drzwi dla innych marek. Przykładem jest Stellar Blade, którego port na Steam sprzedał się już w 2 mln egzemplarzy, z czego blisko połowa trafiła do graczy w Chinach.
Analitycy zauważają, że gracze Helldivers 2 to fani przystępnych cenowo gier kooperacyjnych. Istnieje bardzo silna korelacja między fanami demokratycznej strzelanki a takimi tytułami jak Left 4 Dead 2 czy Lethal Company. Co istotne, aż 22% społeczności Helldivers sprawdzało w ostatnim czasie również ARC Raiders – nową produkcję studia Embark, która zanotowała najbardziej udany globalny debiut w historii firmy Nexon (4 mln sprzedanych sztuk).
