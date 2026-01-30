Helldivers 2 bije rekordy. 20 milionów sprzedanych kopii i wielki sukces portu na Xboxa

Choć Helldivers 2 zadebiutowało w lutym 2024 roku, jego popularność nie słabnie. W ostatnim miesiącu na serwerach zameldowało się aż 3,6 miliona aktywnych graczy. Dane pokazują również niesamowitą lojalność społeczności – szacuje się, że ponad ćwierć miliona osób spędziło w grze więcej niż 500 godzin.

Helldivers 2 – Arrowhead świętuje po raz kolejny

Kluczowym momentem dla ostatnich wyników był debiut gry na konsolach Xbox Series X/S w sierpniu 2025 roku. Wersja na Xboxa w krótkim czasie dołożyła do ogólnego wyniku 1,6 miliona sprzedanych sztuk. Co ciekawe, w pierwszym tygodniu po premierze, port na Xboxa sprzedawał się dynamiczniej niż wersja na PS5 w analogicznym okresie po debiucie, choć po siedmiu dniach trend ten się unormował.

Wczytywanie ramki mediów.