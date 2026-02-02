Co się dzieje z Half-Life 3? Nowe szczegóły wciąż niezapowiedzianej gry Valve

Produkcja postawi duży nacisk na realizm.

Od wielu miesięcy słyszymy, że Half-Life 3 jest pewniakiem i gra miała pojawić się na ubiegłorocznym The Game Awards. Stało się jednak inaczej i Valve nie zaprezentowało nowych przygód Gordona Freemana. Chociaż niektórzy leakerzy i insiderzy zostali tym skompromitowani, to wciąż do sieci trafiają nowe przecieki o trzeciej części kultowej serii pierwszoosobowych strzelanej. Najnowszy przeciek związane jest z silnikiem Source 2 i sugerują, że studio konsekwentnie rozbudowuje technologiczne fundamenty swojej gry. Half-Life 3 – nowe szczegóły nachodzącej gry od Valve Według znanego twórcy analizującego aktywność Valve, Gabe Follower, projekt funkcjonujący wewnętrznie pod kryptonimem HLX nie jest jedynie koncepcją ani anulowanym pomysłem. Choć część społeczności łączyła premierę gry z debiutem nowych urządzeń sprzętowych, takie założenia mają nie pasować do filozofii firmy, która wydaje swoje tytuły wyłącznie wtedy, gdy uzna je za gotowe.

Według leakera Half-Life 3 jest prawdziwe i cały czas powstaje. Valve nie przyspiesza premier ze względu na sprzęt, w tym zapowiedziane Steam Machine. Jak zauważył Gabe Follower, historia pokazuje, że ich gry trafiają na rynek dopiero wtedy, gdy są dopracowane. W kodzie Source 2 odnaleziono ślady rozbudowanych systemów rozgrywki, które mają wykraczać daleko poza dotychczasowe standardy. Mowa między innymi o dynamicznej fizyce oraz strefach grawitacyjnych działających w wielu kierunkach jednocześnie. W takich lokacjach tradycyjny podział na podłogę, ściany i sufit przestaje mieć znaczenie, a postacie niezależne potrafią poruszać się po zakrzywionych i obracających się powierzchniach. Wszystko to przywodzi na myśl obce krajobrazy znane z Xen, lecz w znacznie bardziej zaawansowanej formie.

Duże zmiany mają dotyczą także systemu walki. Zamiast klasycznego strzelania opartego na natychmiastowych trafieniach, pociski i rakiety mają podlegać realistycznej balistyce, reagując na zmiany grawitacji i otoczenia. Uzupełnieniem tego rozwiązania są inteligentne materiały środowiskowe symulujące ogień, ciepło, elektryczność, ciecze oraz deformacje, co wskazuje na silne nastawienie gry na fizykę i interakcje systemowe. Równie ambitnie zapowiada się rozwój sztucznej inteligencji. Nowe systemy nastroju, pamięci oraz reakcji na urazy mają sprawić, że przeciwnicy i sojusznicy będą zachowywać się bardziej naturalnie. Model obrażeń ma uwzględniać konkretne części ciała, słabe punkty, pancerz oraz zmiany zachowania wynikające z odniesionych ran. Do tego dochodzą spójne symulacje pojazdów, pogody, wiatru, wody, roślinności, a nawet włosów, wszystko połączone jednym, fizycznym ekosystemem. Tym samym Half-Life 3 ma być złożoną symulacją życia. Dodatkową zagadką pozostaje los wznowienia książki Raising the Bar, opisującej kulisy powstawania Half-Life 2. Valve zapowiadało nową edycję wzbogaconą o niepublikowane wcześniej materiały związane z Episode 3. Publikacja planowana na 2025 rok nie ukazała się zgodnie z zapowiedzią, co według Gabe Followera może być celowym ruchem. Istnieje podejrzenie, że zawarte w niej treści mogłyby zdradzić mechaniki lub wątki fabularne bezpośrednio powiązane z Half-Life 3.

