Gracze Escape from Tarkov mają dość cheaterów. Społeczność domaga się konkretnego rozwiązania

Escape from Tarkov od lat zmaga się z poważnym problemem oszustw. Studio Battlestate Games wielokrotnie podkreślało, że walka z cheaterami jest procesem ciągłym i niezwykle wymagającym, jednak mimo kolejnych banów i aktualizacji sytuacja pozostaje trudna. Usunięcie jednego oszusta szybko prowadzi do pojawienia się kolejnych. PlaySafe ID w Escape from Tarkov? Coraz większe poparcie wśród graczy W ostatnim czasie w społeczności gry coraz większe zainteresowanie wzbudza inicjatywa dotycząca wdrożenia systemu PlaySafe ID. To rozwiązanie skoncentrowane na weryfikacji tożsamości graczy i ochronie uczciwych użytkowników poprzez kojarzenie ich w matchmakingu z innymi zweryfikowanymi osobami.

Na oficjalnym portalu społecznościowym Tarkova pojawiła się propozycja wzywająca Battlestate Games do „ostatecznego rozprawienia się z cheaterami” poprzez wdrożenie PlaySafe ID. Inicjatywa zaczęła zdobywać poparcie, a zdecydowana większość głosujących opowiedziała się za jej realizacją. W komentarzach gracze podkreślają, że nie chodzi o karanie uczciwych użytkowników, lecz o realną ochronę tych, którzy od lat mierzą się z problemem nieuczciwej rywalizacji. Według wielu osób to jedno z nielicznych rozwiązań, które mogłoby przynieść długofalowe efekty.

Sama firma odpowiedzialna za PlaySafe ID już wcześniej sygnalizowała zainteresowanie współpracą przy Escape from Tarkov. W połowie 2025 roku rozpoczęto rozmowy i analizy dotyczące możliwości poprawy stanu rozgrywki w jednym z najpopularniejszych extraction shooterów na rynku. Kilka miesięcy później PlaySafe ID wsparło także raport i badanie, z których wynikało, że ponad 80% graczy doświadczyło oszustw w grach sieciowych, co tylko potwierdziło skalę zjawiska. Choć Battlestate Games nie odniosło się jeszcze oficjalnie do tej inicjatywy, rosnące poparcie dla PlaySafe ID pokazuje, że gracze oczekują zdecydowanych kroków i systemowych zmian, które mogłyby przywrócić uczciwą rywalizację.

