Ile kosztowało ARC Raiders? Analityk ujawnia szczegóły

Pojawiły się informacje związane z prawdopodobnym budżetem ARC Raiders.

ARC Raiders okazało się jednym z największych sukcesów 2025 roku. Produkcja przyciągnęła miliony użytkowników, a niedawna duża aktualizacja znacząco rozbudowała zawartość, mimo że wprowadziła też pewne problemy techniczne. Tym razem jednak uwaga skupia się nie na rozgrywce, lecz na kulisach finansowych projektu. Ujawniono prawdopodobny budżet ARC Raiders Informacje na temat budżetu gry pojawiły się w najnowszym materiale wideo serwisu SIFTD Games. Analityk rynku gier Michael Pachter, komentując kondycję branży oraz ostatnie zmiany strukturalne w Ubisoft, odniósł się także do kosztów produkcji współczesnych gier. W trakcie rozmowy poruszył temat czasu deweloperskiego i skali inwestycji, zestawiając różne modele biznesowe.

Pachter stwierdził, że kilkuletnie cykle produkcyjne, trwające nawet pięć lat, przy stosunkowo umiarkowanej sprzedaży rzędu kilku milionów egzemplarzy, są coraz trudniejsze do utrzymania. Jego zdaniem trzy lata prac nad grą to w wielu przypadkach w pełni wystarczający okres. W tym kontekście odwołał się również do porównań z gigantami rynku, takimi jak Rockstar Games i nadchodzące Grand Theft Auto VI, których budżety mogą sięgać nawet kilku miliardów dolarów. Jak zaznaczył, takie produkcje są jednak w stanie odzyskać ogromne nakłady w bardzo krótkim czasie. Analityk podkreślił, że większość firm nie powinna mierzyć się z markami pokroju GTA czy serii FIFA. Zamiast tego wskazał ARC Raiders jako bardziej realistyczny punkt odniesienia. W tym miejscu ujawnił kluczową informację, twierdząc, że całkowity budżet produkcji gry wyniósł około 75 milionów dolarów, przy czym kwota ta obejmowała również działania marketingowe.

Według Pachtera projekt był rozwijany przez trzy lata przez zespół liczący około 70 deweloperów. Co istotne, przy relatywnie umiarkowanych kosztach ARC Raiders miało już wygenerować około 500 milionów dolarów przychodu dzięki sprzedaży ponad 12 milionów egzemplarzy. Analityk ocenił także, że w dłuższej perspektywie wpływy z gry mogą zbliżyć się nawet do miliarda dolarów. Przypomnijmy, że ARC Raiders zadebiutowało 30 października 2025 roku. Gra jest dostępna na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

