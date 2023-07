High on Life doczeka się wersji na PS4 i PS5? Wiele na to wskazuje

Jak zauważa redakcja Gematsu , High on Life w wersji na PlayStation 4 zostało odnalezione w bazie danych PlayStation. Niewykluczone więc, że zapowiedź wydania wspomnianej produkcji w wersji na konsole Sony jest tylko i wyłącznie kwestią czasu. Deweloperzy ze studia Squanch Games nie odnieśli się jednak do zaistniałej sytuacji.

Już pod koniec grudnia poinformowano, że High on Life to to największa premiera third-party w historii usługi Xbox Game Pass . Niewykluczone jednak, że z produkcją studia Squanch Games będą mieli wkrótce okazję zapoznać się kolejni gracze. Wiele wskazuje bowiem na to, że wspomniany tytuł doczeka się niebawem wydania na konsole PlayStation.

Warto natomiast wspomnieć, że w zeszłym miesiącu doczekaliśmy się zapowiedzi High on Knife , czyli dodatku do wspomnianej produkcji studia Squanch Games. Zgodnie z przekazanymi informacjami, wspomniane DLC będzie utrzymane w klimatach horroru, a sam dodatek wprowadzi również nowych przeciwników, bronie oraz lokacje.

Na koniec przypomnijmy, że High on Life dostępne jest obecnie na PC oraz konsolach Xbox One i Xbox Series X/S, a także w usłudze Xbox Game Pass. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji studia Squanch Games, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja High on Life – nowe wcielenie Ricka & Morty’ego.

Wczytywanie ramki mediów.