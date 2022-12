High on Life to największa premiera third-party w historii usługi Game Pass

Wczoraj informowaliśmy Was, że High on Life – humorystyczny FPS od studia Squanch Games, którego współzałożycielem jest jeden z twórców serialu Rick & Morty – radzi sobie świetnie na konsolach Xbox oraz na platformie Steam . Okazuje się jednak, że to nie koniec sukcesów. Wspomniany tytuł podbił bowiem również Game Passa, stając się największą premierą third-party w historii usługi Microsoftu.

High on Life to niesamowicie wyjątkowy tytuł, którym ekscytowaliśmy się od dawna. Fantastycznie jest widzieć, że tak wielu abonentów Game Passa decyduje się zagrać w grę w momencie jej premiery, by osobiście poznać historię przygotowaną przez Squanch Games tuż przed świętami – dodaje Matt Percy dyrektor generalny ds. planowania treści w firmie Xbox.

To był pierwszy raz, kiedy udostępniliśmy naszą grę w usłudze Game Pass. Jesteśmy zachwyceni reakcją graczy, dzięki którym nasza produkcja jest obecnie najpopularniejszym tytułem w Game Pass. Squanch Games powstało, ponieważ chcieliśmy tworzyć gry, w które sami chcielibyśmy zagrać – dzięki usłudze Game Pass możemy dotrzeć do graczy, którzy również chcą grać w takie tytuły – powiedział Mike Fridley, dyrektor studia i dyrektor operacyjny w Squanch Games.

Przypomnijmy, że High on Life dostępne jest na PC, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji studia Squanch Games, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja High on Life – nowe wcielenie Ricka & Morty’ego.