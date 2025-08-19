Gracze Civilization 7 oburzeni nową aktualizacją. “Te zmiany powinny być już na premierę”

Nowy patch dodaje funkcję, która powinna być dostępna od pierwszego dnia.

Pół roku po rozczarowującej premierze Sid Meier’s Civilization 7 otrzymało kolejną aktualizację. Patch 1.2.4 nie jest duży, ale zawiera poprawki, które – zdaniem wielu – powinny znaleźć się w grze od samego początku. Civilization 7 – aktualizacja 1.2.4 w skrócie Firaxis Games poinformowało, że nowa łatka koncentruje się na trzech elementach: balansie cudów, zmianach w przechodzeniu między epokami oraz poprawkach komfortu rozgrywki. Największą uwagę społeczności przyciągnęło jednak wprowadzenie funkcji „edge panning”, czyli przesuwania mapy poprzez umieszczenie kursora przy krawędzi ekranu.

To rozwiązanie obecne w niemal wszystkich strategiach czasu rzeczywistego i turowych trafiło do Civilization 7 dopiero pół roku po premierze. Jak zauważył Carl „Carlbarian” Harrison w najnowszym dzienniku deweloperskim, wersja 1.2.4 to mniejsza łatka, ponieważ zespół pracuje nad większymi usprawnieniami – m.in. nowym systemem generowania mapy. Jednocześnie aktualizacja obejmuje też balans 27 cudów świata, by zmniejszyć różnice między tymi najmocniejszymi a najsłabszymi.

Choć część graczy doceniła zmiany, wielu z nich podkreślało, że dodanie tak podstawowej opcji jak przewijanie mapy powinno nastąpić znacznie wcześniej. Komentarze na Reddicie i YouTube pełne są sarkazmu – społeczność zwraca uwagę, że tak drobny element wprowadzono z dużym opóźnieniem, co najlepiej świadczy o stanie gry w dniu premiery. „To rzecz, którą dodaje się ukradkiem, a nie pół roku po starcie” – piszą użytkownicy. Aktualizacja 1.2.4 Civilization 7 pojawi się jeszcze dziś, a pełna lista zmian zostanie opublikowana wraz z jej debiutem. Firaxis zapewnia, że większe poprawki są w drodze, jednak gracze oczekują konkretnych dowodów, że twórcy są w stanie przywrócić zaufanie fanów serii.