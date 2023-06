Do High on Life nadciąga rozszerzenie zatytułowane High on Knife

High on Life okazało się sporym hitem. Nic więc dziwnego, że twórcy ze Squanch Games zdecydowali się na produkcję dodatków. Podczas prezentacji Xbox Games Showcase Extended pokazano graczom trailer przybliżający nadciągające DLC. Rozszerzenie zatytułowano High on Knife i jest ono utrzymane w klimatach horroru, jednak pomimo mrocznej aury z pewnością nie zabraknie w nim szalonego humoru.

DLC High on Knife – trailer

Niestety, nie poznaliśmy daty debiutu DLC. Wiemy natomiast, że wraz z dodatkiem w grze pojawią się nowi przeciwnicy, bronie i lokacje, czyli wszystko to, czego potrzebują gracze, którym szalona strzelanka przypadła do gustu. Przypomnijmy, że pod koniec kwietnia Squanch Games pochwaliło się wynikami sprzedaży, kiedy High on Life przekroczyło granicę 7,5 milionów sprzedanych kopii.



High on Life jest dostępne na PC oraz konsolach Xbox One i Xbox Series S/X. Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat gry, zapraszamy do lektury przygotowanego przez nas tekstu: Recenzja High on Life - nowe wcielenie Ricka & Morty’ego.