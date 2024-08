High On Life ma doczekać się animowanego serialu. „Jesteśmy gotowi do działania”

Powstaje animowany serial High On Life

Jak przekazuje serwis Deadline, mają trwać prace nad serialem animowanym na podstawie gry High On Life. Za produkcję odpowiadać ma Alternate Side Productions (założone przez JB Smoove’a) we współpracy ze Striker Entertainment oraz twórcami gry – Squanch Games. Wspomniany portal podał również, że choć aktor nie dołączył jeszcze oficjalnie do obsady serialu, istnieje duże prawdopodobieństwo, że wystąpi w produkcji.