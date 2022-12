High on Life debiutuje dzisiaj w Xbox Game Pass. Zobaczcie premierowy zwiastun

High on Life doczekało się już pierwszych recenzji , w których tytuł chwalony jest przez część dziennikarzy m.in. za satysfakcjonujące walki z bossami, ciekawy setting oraz ekscytującą akcję. W oczach niektórych na pochwałę zasłużył również scenariusz . Produkcja studia Squanch Games nie jest oczywiście tytułem dla każdego, ale jedno jest pewne – abonenci Xbox Game Pass nie powinni przechodzić obok niego obojętnie.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami na rynku debiutuje dziś High on Life, czyli humorystyczny FPS od studia Squanch Games, którego współzałożycielem jest Justin Roiland – jeden z twórców serialu Rick i Morty. Deweloperzy postanowili uczcić premierę swojej produkcji i opublikowali okolicznościowy zwiastun, w którym nie brakuje fragmentów rozgrywki i przedstawienia aktorów głosowych.

Z pomysłu Justina Roilanda powstało High On Life. Ludzkości zagraża kartel kosmitów, który chce wytworzyć narkotyki z ludzi. Od ciebie zależy, czy uratujesz gadające bronie i połączysz z nimi siły, pokonasz Garmantuousa i jego gang oraz czy ocalisz świat! – czytamy w opisie gry na Steam.

Przypomnijmy, że High on Life debiutuje dziś na PC, Xbox One, Xbox Series X/S oraz w usłudze Xbox Game Pass. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ukończenie głównego wątku fabularnego powinno zająć graczom od 10 do 12 godzin. Chęć odkrycia wszystkich tajemnic znacząco wydłuży jednak czas zabawy.