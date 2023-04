High on Life – twórcy chwalą się wynikami na zabawnym wideo

High On Life zadebiutowało na rynku w grudniu ubiegłego roku. Od czasu premiery minęło więc już kilka miesięcy. Twórcy ze studia Squanch Games postanowili pochwalić się ilością sprzedanych dotychczas kopii, a zrobili to w pełnym humoru stylu.

High On Life przypadło do gustu graczom, co udowadniają wyniki sprzedażowe

High on Life spotkało się z dość ciepłym przyjęciem, a gracze docenili oryginalny humor produkcji. Wyłącznie na Steam produkcja doczekała się ponad 9 tys. recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 89%, to pozytywne opinie. Warto zaznaczyć, że gra od dnia premiery była dostępna w abonamencie usługi Game Pass.



Ekipa Squanch Games pochwaliła się, że High on Life sprzedało się już w nakładzie 7,5 milionów kopii. Na zaprezentowanym trailerze możemy zobaczyć również cytaty niektórych recenzji, chociażby z tekstu przygotowanego przez redakcję Eurogamer, która oceniła grę na 1 gwiazdkę. Rykoszetem oberwało się redakcji serwisu Kotaku, która za udostępnienie swojego cytatu zażyczyła sobie wynagrodzenia.



Na koniec przypomnijmy, że High on Life jest dostępne na PC oraz konsolach Xbox One i Xbox Series S/X. Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat gry, zapraszamy do lektury przygotowanego przez nas tekstu: Recenzja High on Life - nowe wcielenie Ricka & Morty’ego.