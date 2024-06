Hidetaka Miyazaki chce chronić FromSoftware przed masowymi zwolnieniami

W ostatnim wywiadzie dla serwisu PCGamer Hidetaka Miyazaki przedstawił swoje stanowisko dotyczące zwolnień w branży gier. Jak wynika z wypowiedzi szefa FromSoftware, deweloper zamierza chronić firmę przed redukcjami etatów tak długo, jak będzie za nią odpowiedzialny. Choć nie wszystko zależy wyłącznie od Miyazakiego (FromSoftware należy do Kodakawy), firma-matka najwyraźniej podziela to zdanie.

Mówiąc do siebie i tej firmy, chcę powiedzieć, że nie jest to coś, czego życzyłbym pracownikom FromSoftware nawet za milion lat. Jestem pewien, że nasza firma macierzysta Kadokawa to rozumie i podziela ten pogląd. [...] Chociaż nie możemy powiedzieć z całkowitą pewnością, co przyniesie przyszłość dla FromSoftware i Kadokawy, tak długo, jak jestem odpowiedzialny za tę firmę, [zwolnienia – dop. red.] to coś, na co nie pozwolę. – przekazał Miyazaki.