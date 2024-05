Elden Ring nie otrzyma kolejnych dodatków. Shadow of the Erdtree będzie jedynym i ostatnim

Zbliża się premiera Elden Ring: Shadow of the Erdtree, czyli dodatku do jednej z najlepszych gier 2022 roku. FromSoftware oficjalnie zapowiedziało rozszerzenie w lutym bieżącego roku, prezentując pierwszy zwiastun. Fani nie mogą jednak liczyć na więcej przygód i będzie to zarazem pierwszy, jak i ostatni dodatek do Elden Ringa. Potwierdził to reżyser gry, Hidetaka Miyazaki, który w rozmowie z portalem Zihu ogłosił decyzję studia.

