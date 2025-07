Hideo Kojima z kosmicznymi ambicjami. Twórca chce się wybrać na ISS

To choroba Toma Cruise’a. Tom Cruise odkrywa swoją wartość, gdy ryzykuje życie.

Chcę przejść odpowiednie szkolenie, nauczyć się dokowania, polecieć na Międzynarodową Stację Kosmiczną i zostać tam na kilka miesięcy. Nie jestem naukowcem, ale prawdopodobnie mógłbym tworzyć gry w kosmosie. Chcę być pierwszy. Jest wielu astronautów po sześćdziesiątce, więc chyba to możliwe.

Przy okazji przypomnijmy, że niedawno w ręce graczy trafiło Death Stranding 2: On the Beach. Jak przyznał Kojima, jest on „zadowolony” z ocen, jakie zebrał tytuł.