Death Stranding 2 na najbardziej wymagającym etapie rozwoju. Hideo Kojima wspomina o crunchu

Jakiś czas temu informowaliśmy o tym, jak wiele czasu Hideo Kojima poświęca testowaniu Death Stranding 2: On the Beach. Deweloper przyznał nawet, że potrzebuje więcej snu, wjeżdżając w grze w klify i zasypiając podczas dostawy. Teraz twórca poinformował fanów na platformie X, że jego zespół wszedł w „crunch time”, czyli najbardziej intensywny okres prac nad Death Stranding 2: On the Beach.