Aktor z Death Stranding 2 ujawnia jedną z tajemnic dotyczących antagonisty gry

Jakub Piwoński
2025/11/12 14:30
Troy Baker ma doświadczenie we wcielaniu się w postacie z gier.

W tym roku premierę miał długo wyczekiwany sequel gry Hideo Kojimy. W rozmowie z aktorem Troyem Bakerem poznaliśmy zaskakujący powód, dla którego jego postać, Higgs, w Death Stranding 2 jest tak muzykalna. Hideo Kojima, znany z tworzenia nietuzinkowych postaci, postanowił, że antagonistę gry będzie cechować wyjątkowa osobliwość – gra na gitarze elektrycznej i śpiewanie.

Death Stranding 2 – dlaczego Higgs jest tak muzykalny?

Baker zdradził, że inspiracja przyszła z… jego własnych transmisji na żywo podczas pandemii.

Kojima oglądał moje występy, kiedy był przygnębiony, i stwierdził, że fajnie byłoby, gdyby Higgs również grał na gitarze i śpiewał – wyjaśnił aktor.

Aktor dodał, że dowiedział się o tym dopiero po zakończeniu pracy nad grą, co oczywiście było dla niego zaskoczeniem. Docenia jednak, że nie wpłynęło to na jego kreację postaci w trakcie nagrań.

Przypomnijmy, że w grze pojawi się m.in. walka Higgsa z Samem Porterem Bridgesem przy użyciu gitar, co ma być jednym z najbardziej efektownych starć bossów w generacji gier. Co ciekawe, zespół produkcyjny przygotował nawet prawdziwą wersję ekscentrycznej gitary Higgsa, choć do pierwszych ujęć użyto akustycznej repliki kaskaderskiej. Baker podkreśla też, że wszystkie detale w Death Stranding 2 są przemyślane, a fani powinni poświęcić im uwagę i docenić staranność twórców.

Gra, która zadebiutowała w tym roku, jest jednym z faworytów do GOTY. Została bardzo dobrze przyjęta zarówno przez krytyków, jak i graczy, chwalona za oryginalność, emocjonalną głębię i wizjonerski styl Hideo Kojimy. Kontynuuje historię Sama Portera Bridgesa, kuriera próbującego połączyć rozbitą, postapokaliptyczną Amerykę, w której świat żywych niebezpiecznie przenika się ze światem zmarłych.

Źródło:https://comicbook.com/gaming/news/troy-baker-explains-the-real-reason-why-his-death-stranding-2-character-sings-exclusive/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


