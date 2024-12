Hideo Kojima spędza dużo czasu na testowaniu Death Stranding 2. Producentowi brakuje snu

Jak już wspomnieliśmy, Hideo Kojima potwierdził swoją obecność na The Game Awards 2024. Bardzo prawdopodobne jest to, że na wydarzeniu zobaczymy prezentację Death Stranding 2. Cały zespół Kojima Productions ma się przygotowywać do pokazania efektów pracy wykonanej w ostatnim czasie. Gala ma przynieść również inne zapowiedzi - według nieoficjalnych informacji mają być to m.in. Wiedźmin 4 oraz nowa gra twórców It Takes Two.

Przypomnijmy, że Death Stranding 2: On The Beach ma zadebiutować w przyszłym roku na PlayStation 5. Możliwe, że podobnie jak w przypadku pierwszej gry kontynuacja również w przyszłości doczeka się pecetowej premiery. Ostatnio informowaliśmy, że na The Game Awards mamy zobaczyć wielkie ogłoszenia, które są spodziewane przez dziennikarzy.